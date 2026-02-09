Auston Matthews va fi căpitanul SUA la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026 - Antena Sport

Închide meniul
Auston Matthews va fi căpitanul SUA la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026

Alex Masgras Publicat: 9 februarie 2026, 15:36

Auston Matthews, în centru / Profimedia

Centrul echipei Toronto Maple Leafs, Auston Matthews, va fi căpitanul selecţionatei olimpice masculine de hochei pe gheaţă a Statelor Unite la Jocurile 2026 de la Milano-Cortina, a anunţat duminică USA Hockey, citată de Reuters.

Extrema echipei Florida Panthers, Matthew Tkachuk, şi Charlie McAvoy de la Boston Bruins vor fi căpitani alternativi, cei trei reluându-şi rolurile de la turneul “4 Nations” de anul trecut, la care americanii au pierdut în finală în faţa Canadei.

“Auston, Charlie şi Matthew au făcut o treabă excelentă conducând echipa noastră acum un an la Turneul ‘4 Nations’ şi este minunat să-i avem înapoi”, a declarat managerul general al echipei americane Bill Guerin.

“Toţi aduc trăsături diferite de lider şi ştiu că toţi trei sunt entuziasmaţi, la fel ca întreaga noastră echipă, să reprezinte ţara noastră ca parte a delegaţiei SUA”, a adăugat Guerin.

Jucătorii americani au avut duminică primul lor antrenament pe arena “construită de la zero” Santagiulia, NHL permiţând jucătorilor săi să participe la Jocuri pentru prima dată din 2014.

Statele Unite, sub bagheta lui Mike Sullivan, vor începe campania olimpică împotriva Letoniei joi.

La Jocurile Olimpice de iarnă, echipa de hochei a SUA are în palmares 2 medalii de aur (1960, 1980), 8 de argint şi 1 de bronz. Americanii nu au mai urcat pe podium de la Vancouver, din 2010, când au pierdut finala în faţa Canadei, echipă care a anunţat că Sidney Crosby va fi căpitanul la ediţia de anul acesta. Căpitanul lui Pittsburgh Penguins este şi jucătorul care a marcat golul de aur în finala din 2010.

