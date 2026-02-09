Auston Matthews va fi căpitanul SUA la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026 - Antena Sport

Centrul echipei Toronto Maple Leafs, Auston Matthews, va fi căpitanul selecţionatei olimpice masculine de hochei pe gheaţă a Statelor Unite la Jocurile 2026 de la Milano-Cortina, a anunţat duminică USA Hockey, citată de Reuters.

Extrema echipei Florida Panthers, Matthew Tkachuk, şi Charlie McAvoy de la Boston Bruins vor fi căpitani alternativi, cei trei reluându-şi rolurile de la turneul “4 Nations” de anul trecut, la care americanii au pierdut în finală în faţa Canadei.

Auston Matthews va fi căpitanul SUA la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026

“Auston, Charlie şi Matthew au făcut o treabă excelentă conducând echipa noastră acum un an la Turneul ‘4 Nations’ şi este minunat să-i avem înapoi”, a declarat managerul general al echipei americane Bill Guerin.

“Toţi aduc trăsături diferite de lider şi ştiu că toţi trei sunt entuziasmaţi, la fel ca întreaga noastră echipă, să reprezinte ţara noastră ca parte a delegaţiei SUA”, a adăugat Guerin.

Presenting Captain America: AUSTON MATTHEWS 🦅🇺🇸 pic.twitter.com/eJYitopsqh

— B/R Open Ice (@BR_OpenIce) February 8, 2026