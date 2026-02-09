Breezy Johnson și-a distrus medalia de aur, la Jocurile Olimpice de iarnă. Ce s-a întâmplat - Antena Sport

Închide meniul
Breezy Johnson și-a distrus medalia de aur, la Jocurile Olimpice de iarnă. Ce s-a întâmplat

Publicat: 9 februarie 2026, 12:42

Breezy Johnson, campioană olimpică la schi alpin - coborâre/ Profimedia

Americanca Breezy Johnson, campioana olimpică la schi alpin în proba de coborâre, a declarat reporterilor că și-a spart medalia de aur în timpul festivității de premiere, duminică, în cadrul JO de iarnă de la Milano-Cortina. 

”Nu săriți cu ele la gât. Săream de entuziasm și s-a ciobit. Sunt sigură că cineva o va repara”, a spus Johnson 

În timpul săriturii, medalia a căzut de pe șnur, iar Johnson a spus că este ‘‘puțin ciobită”. 

Ceva similar i s-a întâmplat suedezei Ebba Andersson după ce a obținut argintul la schiatlon, sâmbătă. La scurt timp după premiere, medalia de argint a scandinavei s-a spart în trei bucăți și s-a pierdut în zăpadă. 

Schioarea americană Breezy Johnson, campioana mondială en titre, a cucerit titlul olimpic la coborâre la JO 2026, terminând duminică în fața germancei Emma Aicher și a italiencei Sofia Goggia, pe pârtia de la Cortina d’Ampezzo, unde compatrioata sa Lindsey Vonn a suferit un accident grav și a ratat șansa, la 41 de ani, de a recupera aurul după 16 ani. 

