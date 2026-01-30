Căzătură teribilă suferită de Lindsey Vonn cu o săptămână înainte de Jocurile Olimpice 2026 - Antena Sport

Lindsey Vonn (41 de ani), câştigătoare a coborârilor de la Saint-Moritz şi Zauchensee în această iarnă, a suferit o căzătură la Crans-Montana, vineri.

Vonn şi-a pierdut echilibrul la începutul traseului şi a ajuns în plasele de siguranţă. A coborât pe schiuri, avnd vizibil dureri şi oprindu-se regulat pentru a-şi ţine genunchiul stâng. În zona de sosire, avea o expresie sumbră pe chip, salutând totuşi mulţimea care o aclama, dar dând din cap de mai multe ori în semn de negare, vizibil foarte frustrată. Totul cu o săptămână înainte de ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina d’Ampezzo (6-22 februarie).

Căzătură teribilă suferită de Lindsey Vonn

Organizatorii au decis apoi oprirea cursei, după ce trei dintre cele şase schioare care au luat startul au terminat în plasele de siguranţă.

Această căzătură vine într-un moment extrem de nefast pentru Lindsey Vonn, care s-a retras anul trecut şi care, la 41 de ani, visează la medalia de aur olimpică la Cortina, la 16 ani după titlul câştigat la coborâre la Vancouver.