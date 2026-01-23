Ce onoare! Cristi Chivu va avea un rol impresionant la Jocurile Olimpice de Iarnă - Antena Sport

Milano și Cortina d’Ampezzo vor găzdui în acest an Jocurile Olimpice de Iarnă, iar organizatorii au luat o decizie impresionantă care îl vizează în mod direct pe Cristi Chivu.

Concret, tehnicianul vicecampioanei din Serie A va fi cel care va purta torța olimpică în deschiderea ceremoniei, un lucru onorabil pentru antrenorul român.

Cristi Chivu, în prim-plan la Jocurile Olimpice de Iarnă

Cristi Chivu va avea parte de o adevărată onoare la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă, el fiind cel care va purta torța olimpică, potrivit unui comunicat publicat de Inter.

Competiția va fă găzduită de orașele Milano și Cortina d’Ampezzo, iar perioada de desfășurare este 6-22 februarie, aceasta fiind ediția cu numărul 25,