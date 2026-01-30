Un fan a afişat steagul României la meciul Nottingham - Ferencvaros. Cum au putut reacţiona ultraşii unguri - Antena Sport

Momente tensionate au avut loc la meciul dintre Nottingham şi Ferencvaros, încheiat cu victoria gazdelor, cu 4-0. În timpul partidei, un fan a afişat un steag al României, la una dintre tribune.
A fost momentul în care ultraşii unguri au început să huiduie copios şi să strige celebrul “Ria, Ria, Ungaria”, considerând că au fost instigaţi.
Un fan a afişat un steag al României la meciul Nottingham – Ferencvaros
După foarte puţin timp, forţele de ordine au intervenit şi fanul a fost nevoit să renunţe la steag, fiind escortat de oamenii legii în afara arenei, pentru a evita un eventual conflict fizic.
Când au văzut că suporterul este luat de stewarzi, fanii maghiari au început să aplaude şi totul s-a încheiat fără ca lucrurile să escaladeze.
