Un fan a afişat steagul României la meciul Nottingham - Ferencvaros. Cum au putut reacţiona ultraşii unguri - Antena Sport

VIDEO

Dan Roșu Publicat: 30 ianuarie 2026, 14:37

Steagul României la meciul dintre Nottingham şi Ferencvaros

Momente tensionate au avut loc la meciul dintre Nottingham şi Ferencvaros, încheiat cu victoria gazdelor, cu 4-0. În timpul partidei, un fan a afişat un steag al României, la una dintre tribune.

A fost momentul în care ultraşii unguri au început să huiduie copios şi să strige celebrul “Ria, Ria, Ungaria”, considerând că au fost instigaţi.

După foarte puţin timp, forţele de ordine au intervenit şi fanul a fost nevoit să renunţe la steag, fiind escortat de oamenii legii în afara arenei, pentru a evita un eventual conflict fizic.

 
Când au văzut că suporterul este luat de stewarzi, fanii maghiari au început să aplaude şi totul s-a încheiat fără ca lucrurile să escaladeze.

