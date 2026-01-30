Adus pe 1 milion de euro la FCSB, lăsat să plece pe 100.000. Meme Stoica a confirmat! - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a plătit 970.000 de euro pentru Dennis Politic (25 de ani), cedându-l şi gratis la Dinamo pe Alex Musi (21 de ani) pentru a face transferul!

Jucătorul s-a dovedit a fi una dintre “ţepele” pe care Gigi Becali şi le-a mai luat la fotbal, pentru că acum omul de afaceri vrea să renunţe acum la el şi pentru 100.000 de euro, dar nu găseşte unde să-l transfere!

Momentan, o ofertă clară pentru Politic a venit din Grecia, de Panetolikos, care îl vrea sub formă de împrumut. Meme Stoica a anunţat care este stadiul discuţiilor.

„(n.r. Care e situația lui Politic. Pleacă împrumut?) O să discutăm zilele acestea. Deocamdată, în momentul când s-a discutat atunci, cei care vorbeau în numele lui Panetolikos, i-am refuzat. Nu s-a pus problema. Vedem dacă mai există interes. Dacă mai există interes și din alte părți. Pentru că ni s-au propus și alte destinații pentru Dennis Politic”, a spus MM, pentru Fanatik.ro.

Meme Stoica a făcut o altă dezvăluire uluitoare. Dacă a fost aduc cu 1 milion de euro, Gigi Becali e acum dispus să-l dea şi cu 100.000! „A fost o discuție la momentul acela”, a confirmat Meme Stoica.