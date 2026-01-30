Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Adus pe 1 milion de euro la FCSB, lăsat să plece pe 100.000. Meme Stoica a confirmat! - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Adus pe 1 milion de euro la FCSB, lăsat să plece pe 100.000. Meme Stoica a confirmat!

Adus pe 1 milion de euro la FCSB, lăsat să plece pe 100.000. Meme Stoica a confirmat!

Radu Constantin Publicat: 30 ianuarie 2026, 14:15

Comentarii
Adus pe 1 milion de euro la FCSB, lăsat să plece pe 100.000. Meme Stoica a confirmat!

Gigi Becali (67 de ani) a plătit 970.000 de euro pentru Dennis Politic (25 de ani), cedându-l şi gratis la Dinamo pe Alex Musi (21 de ani) pentru a face transferul!

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jucătorul s-a dovedit a fi una dintre “ţepele” pe care Gigi Becali şi le-a mai luat la fotbal, pentru că acum omul de afaceri vrea să renunţe acum la el şi pentru 100.000 de euro, dar nu găseşte unde să-l transfere!

Momentan, o ofertă clară pentru Politic a venit din Grecia, de Panetolikos, care îl vrea sub formă de împrumut. Meme Stoica a anunţat care este stadiul discuţiilor.

„(n.r. Care e situația lui Politic. Pleacă împrumut?) O să discutăm zilele acestea. Deocamdată, în momentul când s-a discutat atunci, cei care vorbeau în numele lui Panetolikos, i-am refuzat. Nu s-a pus problema. Vedem dacă mai există interes. Dacă mai există interes și din alte părți. Pentru că ni s-au propus și alte destinații pentru Dennis Politic”, a spus MM, pentru Fanatik.ro.

Meme Stoica a făcut o altă dezvăluire uluitoare. Dacă a fost aduc cu 1 milion de euro, Gigi Becali e acum dispus să-l dea şi cu 100.000! „A fost o discuție la momentul acela”, a confirmat Meme Stoica.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine sunt vinovaţii pentru situaţia în care a ajuns FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Ciclonul care a făcut ravagii în Portugalia şi Spania lovește România. Alertă de ger şi ninsoare în toată ţara
Observator
Ciclonul care a făcut ravagii în Portugalia şi Spania lovește România. Alertă de ger şi ninsoare în toată ţara
Alina Bica și-a deschis firmă de avocatură în Italia și le face o ofertă fugarilor români: ”Știu cum gândesc procurorii”
Fanatik.ro
Alina Bica și-a deschis firmă de avocatură în Italia și le face o ofertă fugarilor români: ”Știu cum gândesc procurorii”
17:14
E gata! S-a făcut transferul lui Denis Alibec de la FCSB la Farul
17:08
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 30 ianuarie
17:02
Recorduri uriașe stabilite de Novak Djokovic, după ce l-a învins pe Jannik Sinner și s-a calificat în finala Australian Open
16:49
Novak Djokovic, cu lacrimi în ochi după calificarea în finală! Ce i-a spus lui Sinner la fileu
16:42
LIVE SCORECFR Cluj – Metaloglobus 1-1. Clujenii lui Daniel Pancu țintesc a cincea victorie consecutivă
16:32
Novak Djokovic, victorie monumentală cu Sinner, după peste 4 ore de joc! Urmează marea finală cu Alcaraz
Vezi toate știrile
1 FotoE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate 2 Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles” 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Timo Werner va fi adversarul lui Louis Munteanu 4 Charalambous a aflat după FCSB – Fenerbahce decizia luată de Gigi Becali. A fost luat prin surprindere: “Nu am fost informat” 5 Gigi Becali a făcut praf doi jucători de la FCSB, după egalul cu Fenerbahce: “Cu din ăştia nu poţi” 6 Ștefan Baiaram, transfer în Germania. Mutarea carierei pentru jucătorul Universității Craiova
Citește și
Cele mai citite
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
E multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasateE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”