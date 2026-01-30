Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Cred în varianta cu Gică Hagi selecționer al României". "Regele", aşteptat să preia naţionala de la Mircea Lucescu - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | “Cred în varianta cu Gică Hagi selecționer al României”. “Regele”, aşteptat să preia naţionala de la Mircea Lucescu

“Cred în varianta cu Gică Hagi selecționer al României”. “Regele”, aşteptat să preia naţionala de la Mircea Lucescu

Dan Roșu Publicat: 30 ianuarie 2026, 13:56

Comentarii
Cred în varianta cu Gică Hagi selecționer al României. Regele, aşteptat să preia naţionala de la Mircea Lucescu

Gică Hagi şi Mircea Lucescu - Sport Pictures

Gică Hagi este văzut de mulţi ca urmaşul lui Mircea Lucescu la naţionala României. Pe listă se află şi Giovanni Becali, cel care susţine că aşa s-ar face dreptate după primul mandat al “Regelui”, în care acesta şi-a dat demisia după barajul pierdut cu Slovenia, în 2001.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Hagi a așteptat tot timpul oferte din toate părțile. Eu am vorbit pentru el. Probabil, în continuare vorbește și el. Toată lumea spune că a fost un jucător extraordinar, dar ca antrenor stau și se gândesc. Dacă vezi CV-ul ca jucător și ca antrenor…

A luat și ca antrenor două campionate în România. Dacă Hagi, cu Farul, unde jucau niște copii, ia un campionat, așa îți dai seama că avem un campionat slab. Atunci îți dai seama. Hagi intră în cupele europene și iese în primele tururi. Aici e problema.

Gică Hagi, aşteptat să preia naţionala României

Cred în varianta cu Gică Hagi selecționer al României. O să vorbesc cu Gică despre chestiunea asta. El, dacă vrea, mă duc să vorbesc cinstit cu cei de la FRF pentru un contract pe doi ani, dar să fie condiții economice pentru talia lui Gică Hagi.

Eu cred că, dacă reușim la baraj, Mircea Lucescu va merge la Mondial. De asta a venit. Dacă, Doamne ferește, pierdem, Mircea Lucescu, la vârsta lui, nu ar mai insista la un alt mandat. FRF trebuie să se gândească bine cu cine va merge mai departe. Eu cred că ideal este Hagi. El este aici, vede ce se întâmplă în fotbalul românesc. Poate să mai dea un sfat pe ici, pe colo. O să rămână Gică Popescu președinte la Farul.

Reclamă
Reclamă

Poate să treacă acțiunile pe care le are la Farul pe numele soției. Eu zic că FRF nu numai că ar avea un alt drum cu Gică Hagi, dar l-ar și răsplăti pentru fotbalul românesc. El a venit prea devreme și a plecat prea devreme. El și-a dat demisia. Era o șansă pentru Gică să intre în lumea mare a antrenorilor. Era Mutu, Chivu atunci. A fost ghinionul cu Slovenia”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.

În ultima vreme s-a tot discutat despre o posibilă venire a lui Hagi pe banca României, în locul lui Mircea Lucescu, după barajul cu Turcia sau chiar înainte de baraj. România va întâlni Turcia pe 26 martie, de la ora 19:00. Semifinala barajului se va disputa pe stadionul lui Beşiktaş. Învingătoarea din acest meci va întâlni câştigătoarea duelului dintre Slovacia şi Kosovo pentru un loc la Mondial.

Turneul final al Campionatului Mondial de fotbal din 2026 se vede exclusiv în Universul Antena.

Vremea 2 februarie-2 martie. După valul de ger, temperaturile urcă ușor, însă cu ploi abundenteVremea 2 februarie-2 martie. După valul de ger, temperaturile urcă ușor, însă cu ploi abundente
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine sunt vinovaţii pentru situaţia în care a ajuns FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Ciclonul care a făcut ravagii în Portugalia şi Spania lovește România. Alertă de ger şi ninsoare în toată ţara
Observator
Ciclonul care a făcut ravagii în Portugalia şi Spania lovește România. Alertă de ger şi ninsoare în toată ţara
Care e starea de sănătate a lui Mircea Lucescu după ce a fost spitalizat: “A fost la Federație prima oară după mult timp!”
Fanatik.ro
Care e starea de sănătate a lui Mircea Lucescu după ce a fost spitalizat: “A fost la Federație prima oară după mult timp!”
13:00
Inter şi Cristi Chivu şi-au aflat adversara din play-off-ul pentru optimile Champions League. Meci tare pentru Real Madrid
12:55
VideoJurnal Antena Sport | Campioană şi la volan
12:51
Salarii de 450.000 de euro pentru cinci români care nu au muncit o secundă! Sunt bani publici
12:36
Dublă pierdere pentru FCSB. Jucătorii lipsesc “o perioadă de 4-6 săptămâni”. Operaţi de urgenţă
12:01
România, locul 23 în clasamentul coeficienților UEFA
11:37
Alcaraz îl bate pe Zverev în cea mai lungă semifinală din istoria Openului Australian: “Sunt foarte mândru”
Vezi toate știrile
1 FotoE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate 2 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Timo Werner va fi adversarul lui Louis Munteanu 3 Charalambous a aflat după FCSB – Fenerbahce decizia luată de Gigi Becali. A fost luat prin surprindere: “Nu am fost informat” 4 Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles” 5 Gigi Becali a făcut praf doi jucători de la FCSB, după egalul cu Fenerbahce: “Cu din ăştia nu poţi” 6 Ștefan Baiaram, transfer în Germania. Mutarea carierei pentru jucătorul Universității Craiova
Citește și
Cele mai citite
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
E multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasateE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”