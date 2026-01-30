"Cred în varianta cu Gică Hagi selecționer al României". "Regele", aşteptat să preia naţionala de la Mircea Lucescu - Antena Sport

Gică Hagi este văzut de mulţi ca urmaşul lui Mircea Lucescu la naţionala României. Pe listă se află şi Giovanni Becali, cel care susţine că aşa s-ar face dreptate după primul mandat al “Regelui”, în care acesta şi-a dat demisia după barajul pierdut cu Slovenia, în 2001.
“Hagi a așteptat tot timpul oferte din toate părțile. Eu am vorbit pentru el. Probabil, în continuare vorbește și el. Toată lumea spune că a fost un jucător extraordinar, dar ca antrenor stau și se gândesc. Dacă vezi CV-ul ca jucător și ca antrenor…
A luat și ca antrenor două campionate în România. Dacă Hagi, cu Farul, unde jucau niște copii, ia un campionat, așa îți dai seama că avem un campionat slab. Atunci îți dai seama. Hagi intră în cupele europene și iese în primele tururi. Aici e problema.
Gică Hagi, aşteptat să preia naţionala României
Cred în varianta cu Gică Hagi selecționer al României. O să vorbesc cu Gică despre chestiunea asta. El, dacă vrea, mă duc să vorbesc cinstit cu cei de la FRF pentru un contract pe doi ani, dar să fie condiții economice pentru talia lui Gică Hagi.
Eu cred că, dacă reușim la baraj, Mircea Lucescu va merge la Mondial. De asta a venit. Dacă, Doamne ferește, pierdem, Mircea Lucescu, la vârsta lui, nu ar mai insista la un alt mandat. FRF trebuie să se gândească bine cu cine va merge mai departe. Eu cred că ideal este Hagi. El este aici, vede ce se întâmplă în fotbalul românesc. Poate să mai dea un sfat pe ici, pe colo. O să rămână Gică Popescu președinte la Farul.
Poate să treacă acțiunile pe care le are la Farul pe numele soției. Eu zic că FRF nu numai că ar avea un alt drum cu Gică Hagi, dar l-ar și răsplăti pentru fotbalul românesc. El a venit prea devreme și a plecat prea devreme. El și-a dat demisia. Era o șansă pentru Gică să intre în lumea mare a antrenorilor. Era Mutu, Chivu atunci. A fost ghinionul cu Slovenia”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.
În ultima vreme s-a tot discutat despre o posibilă venire a lui Hagi pe banca României, în locul lui Mircea Lucescu, după barajul cu Turcia sau chiar înainte de baraj. România va întâlni Turcia pe 26 martie, de la ora 19:00. Semifinala barajului se va disputa pe stadionul lui Beşiktaş. Învingătoarea din acest meci va întâlni câştigătoarea duelului dintre Slovacia şi Kosovo pentru un loc la Mondial.
