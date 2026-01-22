Lotul României pentru Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano Cortina. Julia Sauter, portdrapel la ceremonia principală - Antena Sport

Componenţa delegaţiei României care va participa la Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026 a fost aprobată, joi, de Comitetul Executiv al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român.

Julia Sauter, sportiva de la patinaj artistic, va fi portdrapelul României la ceremonia de deschidere principală, care va avea loc la Milano.

Lotul complet al României pentru Jocurile Olimpice de la Milano Cortina

Însoţiţi de echipele tehnice, 28 de sportivi şi o rezervă, care vor locui în şase Sate Olimpice, vor concura la nouă discipline sportive după cum urmează:

Biatlon – Sat Olimpic Anterselva

6 sportivi (2 feminin, 4 masculin): Anastasia Tolmacheva, Andreea Mezdrea, George Buta, George Colţea, Raul Flore, Dmitrii Shamaev.