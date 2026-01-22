Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Lotul României pentru Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano Cortina. Julia Sauter, portdrapel la ceremonia principală - Antena Sport

Home | Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 | Lotul României pentru Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano Cortina. Julia Sauter, portdrapel la ceremonia principală

Lotul României pentru Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano Cortina. Julia Sauter, portdrapel la ceremonia principală

Andrei Nicolae Publicat: 22 ianuarie 2026, 15:44 / Actualizat: 23 ianuarie 2026, 9:37

Comentarii
Lotul României pentru Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano Cortina. Julia Sauter, portdrapel la ceremonia principală

Lotul României la Jocurile Olimpice de Iarnă / Facebook Comitetul Olimpic și Sportiv Român

Componenţa delegaţiei României care va participa la Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026 a fost aprobată, joi, de Comitetul Executiv al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Julia Sauter, sportiva de la patinaj artistic, va fi portdrapelul României la ceremonia de deschidere principală, care va avea loc la Milano.

Lotul complet al României pentru Jocurile Olimpice de la Milano Cortina

Însoţiţi de echipele tehnice, 28 de sportivi şi o rezervă, care vor locui în şase Sate Olimpice, vor concura la nouă discipline sportive după cum urmează:

Biatlon – Sat Olimpic Anterselva

6 sportivi (2 feminin, 4 masculin): Anastasia Tolmacheva, Andreea Mezdrea, George Buta, George Colţea, Raul Flore, Dmitrii Shamaev.

Reclamă
Reclamă

Tehnicieni: Gheorghe Stoian – antrenor principal, Sorin Gîrbacea şi Cristian Moşoiu – antrenori secunzi (masculin), Vasile Gheorghe – antrenor principal, feminin

Bob – Sat Olimpic Cortina

4 sportivi + 1 rezervă (masculin): Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu, Mihai Tentea – titulari, Andrei Nica – rezervă.

Povestea tragică a Corinei, tânăra moartă alături de fetiţa ei de 5 ani pe A1 spre Deva. Crescuse în plasamentPovestea tragică a Corinei, tânăra moartă alături de fetiţa ei de 5 ani pe A1 spre Deva. Crescuse în plasament
Reclamă

Tehnicieni: Iulian Păcioianu – antrenor principal, Dorin Grigore, antrenor secund

Patinaj artistic – Sat Olimpic Milan

1 sportiv (feminin): Julia Sauter

Antrenor: Roxana Luca

Sanie – Sat Olimpic Cortina

7 sportivi (3 feminin, 4 masculin): Corina Buzăţoiu, Raluca Strămăturaru, Carmen Manolescu, Valentin Creţu, Eduard Crăciun, Marian Gîtlan, Darius Şerban.

Tehnicieni: Alexandru Comşa – antrenor principal, Radu Eugen – antrenor secund

Sărituri cu schiurile – Sat Olimpic Predazzo

4 sportivi (2 masculin, 2 feminin): Daniela Toth, Delia Folea, Daniel Cacina, Mihnea Spulber.

Tehnicieni: Florin Spulber – antrenor principal, Adrian Comănescu – antrenor secund

Schi alpin – Sat Olimpic Cortina (întrecerile feminine), Sat Olimpic Bormio (întrecerile masculine)

2 sportivi (1 feminin, 1 masculin): Sofia Moldovan, Alexandru Ştefănescu

Tehnicieni: Luigi Rossi – antrenor (feminin) Andrei Burchiu – antrenor (masculin)

Schi fond – Sat Olimpic Predazzo

3 sportivi (1 feminin, 2 masculin): Delia Reit, Paul Pepene, Gabriel Cojocaru.

Tehncieni: Ioan Lungociu – antrenor principal, Ioan Poponeci – antrenor secund

Snowboard – Sat Olimpic Livigno

2 sportive: Kata Mandel, Henrietta Bartalis

Tehncieni: Kinda Geza – antrenor principal, Zoltan Reisz – antrenor secund

Patru ceremonii de deschidere simultane în Italia

În premieră, la JO Milano Cortina 2026 vor fi organizate patru ceremonii de deschidere: una principala , la Milano, care va fi transmisă în direct de posturile de televiziune din întreaga lume, şi trei secundare, la Cortina, Livigno şi Predrazzo.

România a desemnat şapte purtători de drapel astfel:

  • Julia Sauter (patinaj artistic) – Milano
  • Kata Mandel (snowboard) şi Alexandru Ştefănescu (schi alpin) – Livigno
  • Daniela Toth (schi sărituri) şi Paul Pepene (schi fond) – Predazzo
  • Raluca Strămăturraru (sanie) şi Mihai Tentea (bob) – Cortina.

Sursa: News.ro

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga derby-ul dintre FCSB şi CFR?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Avertismentul amuzant al unui american despre România: Nu mi s-a spus că sunt "dependențe" la fiecare colț
Observator
Avertismentul amuzant al unui american despre România: Nu mi s-a spus că sunt "dependențe" la fiecare colț
Dezbatere în direct: a ales bine Cătălin Cîrjan să nu plece de la Dinamo? „E ceva rar” / „Reîncarnarea lui Cătălin Hîldan”
Fanatik.ro
Dezbatere în direct: a ales bine Cătălin Cîrjan să nu plece de la Dinamo? „E ceva rar” / „Reîncarnarea lui Cătălin Hîldan”
10:33
Dinamo, primire spectaculoasă la Sibiu. Fanii au făcut spectacol înaintea meciului cu Hermannstadt
10:21
Carlos Alcaraz i-a depășit pe Djokovic, Nadal și Federer. Calificare fără emoții în optimi la Australian Open
9:55
Calculele specialiștilor după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1. Ce șanse are campioana să se califice în play-off-ul Europa League
9:33
„Așa a făcut toată viața lui”. Denis Alibec, șanse mari să plece de la FCSB, după eșecul cu Dinamo Zagreb
9:24
Alegeri la Barcelona: cu cine va lupta Joan Laporta
9:14
Au trecut aproape 1.000 de zile! Record impresionant stabilit de Aryna Sabalenka
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Edin Dzeko semnează în Liga a 2-a din Germania 2 “N-ai nicio idee ce e ăla fair-play!”. Scandal după meciul Soranei Cîrstea cu Naomi Osaka de la Australian Open 3 La ce oră se joacă meciul Gabriela Ruse – Mirra Andreeva, în turul 3 la Australian Open? Anunțul organizatorilor 4 Florin Tănase şi Creţu, OUT pentru Dinamo Zagreb – FCSB. Gigi Becali a anunţat echipa de START 5 Mihai Stoica, anunţ despre transferuri înainte de Dinamo Zagreb – FCSB! Ce face cu cele 6 milioane de la Gigi Becali 6 Sorana Cîrstea – Naomi Osaka 1-2. Românca, eliminată în turul 2 de la Australian Open. Moment tensionat la final
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia