Tragerea la sorți a play-off-ului pentru optimile Europa League: Răzvan Lucescu îl întâlneşte pe Ionuț Radu - Antena Sport

Tragerea la sorți a play-off-ului Europa League a avut loc în această după-amiază, la sediul UEFA de la Nyon.

Răzvan Lucescu şi-a aflat echipa pe care o întâlneşte în play-off-ul pentru optimi. PAOK va avea parte de un meci greu cu Celta Vigo, echipa portarului român Ionuț Radu.

Meciurile din play-off-urile Europa League:

Dinamo Zagreb – Genk

SK Brann – Bologna

Ludogorets – Ferencvaros

Celtic – Stuttgart

Panathinaikos – Victoria Plzen

Fenerbahce – Nottingham Forest

PAOK – Celta Vigo

Lille – Steaua Roșie Belgrad

Meciurile se joacă în dublă manșă, tur-retur, iar câștigătoarele vor accede în optimi. Manșa tur a play-off-ului va avea loc pe 19 februarie, iar returul se va disputa pe 26 februarie.