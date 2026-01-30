Tragerea la sorți a play-off-ului pentru optimile Europa League: Răzvan Lucescu îl întâlneşte pe Ionuț Radu - Antena Sport

Tragerea la sorți a play-off-ului Europa League a avut loc în această după-amiază, la sediul UEFA de la Nyon.
Răzvan Lucescu şi-a aflat echipa pe care o întâlneşte în play-off-ul pentru optimi. PAOK va avea parte de un meci greu cu Celta Vigo, echipa portarului român Ionuț Radu.
Meciurile din play-off-urile Europa League:
Dinamo Zagreb – Genk
SK Brann – Bologna
Ludogorets – Ferencvaros
Celtic – Stuttgart
Panathinaikos – Victoria Plzen
Fenerbahce – Nottingham Forest
PAOK – Celta Vigo
Lille – Steaua Roșie Belgrad
Meciurile se joacă în dublă manșă, tur-retur, iar câștigătoarele vor accede în optimi. Manșa tur a play-off-ului va avea loc pe 19 februarie, iar returul se va disputa pe 26 februarie.
