Tragerea la sorți a play-off-ului pentru optimile Europa League: Răzvan Lucescu îl întâlneşte pe Ionuț Radu - Antena Sport

Tragerea la sorți a play-off-ului pentru optimile Europa League: Răzvan Lucescu îl întâlneşte pe Ionuț Radu

Radu Constantin Publicat: 30 ianuarie 2026, 14:32

Tragerea la sorți a play-off-ului pentru optimile Europa League: Răzvan Lucescu îl întâlneşte pe Ionuț Radu

Răzvan Lucescu, în timpul unui meci / Profimedia

Tragerea la sorți a play-off-ului Europa League a avut loc în această după-amiază, la sediul UEFA de la Nyon.

Răzvan Lucescu şi-a aflat echipa pe care o întâlneşte în play-off-ul pentru optimi. PAOK va avea parte de un meci greu cu Celta Vigo, echipa portarului român Ionuț Radu.

Meciurile din play-off-urile Europa League:

Dinamo Zagreb – Genk
SK Brann – Bologna
Ludogorets – Ferencvaros
Celtic – Stuttgart
Panathinaikos – Victoria Plzen
Fenerbahce – Nottingham Forest
PAOK – Celta Vigo
Lille – Steaua Roșie Belgrad

Meciurile se joacă în dublă manșă, tur-retur, iar câștigătoarele vor accede în optimi. Manșa tur a play-off-ului va avea loc pe 19 februarie, iar returul se va disputa pe 26 februarie.

Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
E multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasateE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”