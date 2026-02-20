Povestea ciudată a rusului care a dat cinci goluri într-un meci de Mondial: „interzis” la națională, azi trăiește în Ucraina - Antena Sport

În istoria de aproape o sută de ani a Cupelor Mondiale există un singur fotbalist care a marcat de cinci ori într-un meci: Oleg Salenko. Rusul, pe atunci în vârstă de 24 de ani, a înscris de cinci ori în poarta Camerunului la Mondialul din 1994, într-un meci câștigat de echipa sa cu 6-1.

În ciuda victoriei categorice, Rusia a părăsit competiția în faza grupelor, după ce pierduse primele două jocuri (0-2 cu Brazilia și 1-3 cu Suedia). Dar Oleg Salenko, autor al unui gol și cu Suedia, a încheiat turneul cu șase goluri, la fel ca bulgarul Hristo Stoichkov, și a câștigat „Gheata de Aur” a Mondialului american.

Oleg Salenko, despre cele cinci goluri într-un meci de Mondial

„Cum am reușit să dau cinci goluri? Ei bine, cred că a ajutat foarte mult și că am jucat cu Camerun. Ei erau o echipă bună în anii ‘90, dar pe vremea aceea, echipele africane erau încă un pic dezorganizate din punct de vedere tactic. Când erau conduși, începeau să se arunce în atac. Exact așa s-a întâmplat în acea zi”, rememora, peste ani, Oleg Salenko meciul istoric de la San Francisco, într-un interviu pentru FourFourTwo.

„Am marcat primul gol și Camerun a ieșit la joc. Meciul s-a deschis și am avut mai multe ocazii de gol. Primul gol l-am dat în minutul 15 și până la pauză reușisem deja un hat-trick. Când Roger Milla a marcat, la începutul reprizei a doua, camerunezii au crezut că pot reveni și iar s-au aruncat în atac. Fotbalul african este dominat de emoție, nu sunt ca italienii. Și i-am pedepsit”, spunea fostul atacant rus.

O carieră gri și o retragere la doar 31 de ani

În ciuda acelei zile extraordinare din SUA, care l-a propulsat printre oameni record din istoria Cupei Mondiale, Salenko nu a avut o carieră neapărat strălucitoare. Născut la Leningrad (acum Sankt Petersburg), rusul s-a remarcat la Zenit și Dinamo Kiev, după care a făcut pasul în Spania, la Logroñés, unde l-a și prins Mondialul din SUA.