Povestea ciudată a rusului care a dat cinci goluri într-un meci de Mondial: „interzis” la națională, azi trăiește în Ucraina - Antena Sport

În istoria de aproape o sută de ani a Cupelor Mondiale există un singur fotbalist care a marcat de cinci ori într-un meci: Oleg Salenko. Rusul, pe atunci în vârstă de 24 de ani, a înscris de cinci ori în poarta Camerunului la Mondialul din 1994, într-un meci câștigat de echipa sa cu 6-1.
În ciuda victoriei categorice, Rusia a părăsit competiția în faza grupelor, după ce pierduse primele două jocuri (0-2 cu Brazilia și 1-3 cu Suedia). Dar Oleg Salenko, autor al unui gol și cu Suedia, a încheiat turneul cu șase goluri, la fel ca bulgarul Hristo Stoichkov, și a câștigat „Gheata de Aur” a Mondialului american.
Oleg Salenko, despre cele cinci goluri într-un meci de Mondial
„Cum am reușit să dau cinci goluri? Ei bine, cred că a ajutat foarte mult și că am jucat cu Camerun. Ei erau o echipă bună în anii ‘90, dar pe vremea aceea, echipele africane erau încă un pic dezorganizate din punct de vedere tactic. Când erau conduși, începeau să se arunce în atac. Exact așa s-a întâmplat în acea zi”, rememora, peste ani, Oleg Salenko meciul istoric de la San Francisco, într-un interviu pentru FourFourTwo.
„Am marcat primul gol și Camerun a ieșit la joc. Meciul s-a deschis și am avut mai multe ocazii de gol. Primul gol l-am dat în minutul 15 și până la pauză reușisem deja un hat-trick. Când Roger Milla a marcat, la începutul reprizei a doua, camerunezii au crezut că pot reveni și iar s-au aruncat în atac. Fotbalul african este dominat de emoție, nu sunt ca italienii. Și i-am pedepsit”, spunea fostul atacant rus.
O carieră gri și o retragere la doar 31 de ani
În ciuda acelei zile extraordinare din SUA, care l-a propulsat printre oameni record din istoria Cupei Mondiale, Salenko nu a avut o carieră neapărat strălucitoare. Născut la Leningrad (acum Sankt Petersburg), rusul s-a remarcat la Zenit și Dinamo Kiev, după care a făcut pasul în Spania, la Logroñés, unde l-a și prins Mondialul din SUA.
După reușitele din America, l-a transferat Valencia, pentru 2 milioane de dolari. Pe Mestalla n-a rupt gura târgului: șapte goluri într-un campionat pe care echipa sa l-a încheiat abia pe locul zece. În următoarea stagiune, a plecat în Scoția, la Rangers, iar cariera sa a luat-o în jos. Au urmat, pe rând, Istanbulspor, Córdoba și Pogoń Szczecin, fără mari performanțe. La numai 31 de ani, chinuit de nereușite și accidentări, gurile rele spun că și de probleme cu alcoolul, Oleg Salenko s-a retras din fotbal.
Un rus stabilit în Ucraina, care susține Ucraina
Culmea, nici la naționala Rusiei nu a mai avut succes. De fapt, după Mondialul din 1994, nu a mai fost niciodată convocat la echipa națională! „Noului selecționer, Oleg Romantsev, nu i-a plăcut că aveam o reputație mai mare decât el. Prefera jucători pe care-i știa, iar eu am fost dat la o parte. În 1996, când Boris Ignatyev a preluat naționala, eu aveam deja probleme cu accidentările”, a explicat Oleg Salenko.
După retragere, Salenko s-a stabilit în Ucraina, la Kiev, unde trăiește și azi, la 56 de ani. A cochetat cu fotbalul pe plajă și a dezvoltat mai multe afaceri. Odată cu începerea războiului din Ucraina, Salenko a criticat Rusia și s-a poziționat categoric pro-Kiev. „Vreau să spun lumii adevărul despre ce fac rușii aici, în Ucraina. Știu mulți oameni în Rusia care nu susțin acest război, dar sunt prea înspăimântați ca să vorbească. Dacă ar critica războiul, și-ar pierde locurile de muncă… și ăsta ar fi cel mai bun scenariu”, spunea el.
Înglodat în datorii, a vrut să-și vândă Gheata de Aur
În 2010, Salenko a fost din nou în prim-plan. Din cauza crizei financiare globale, afacerile sale au început să meargă tot mai prost. Au apărut inevitabil datoriile, așa că și-a scos la vânzare trofeul Ghetei de Aur, câștigat în 1994. A anunțat că-l dă oricui oferă 500.000 de dolari.
Imediat, un șeic din Emiratele Arabe Unite a vrut să plătească suma și apoi să expună trofeul într-un muzeu din țara sa. Deși a recunoscut că oferta șeicului „e greu de refuzat”, Salenko a zis totuși „nu” în final, explicând că ar vrea ca trofeul să fie cumpărat de un rus sau un ucrainean pentru a rămâne în țară.
„În fiecare zi mi se aduce aminte de acele cinci goluri. Ăsta e cel mai minunat lucru la Cupa Mondială: toată lumea se uită, iar dacă reușești ceva spectaculos, or să te țină minte pentru totdeauna. Când am marcat acele cinci goluri, nu mi s-a părut că fac istorie. Când joci, mereu crezi că urmează să vină lucruri și mai bune” – Oleg Salenko
