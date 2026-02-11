Discurs halucinant la Jocurile Olimpice! A câştigat medalia de bronz, după care a declarat că şi-a înşelat iubita - Antena Sport

Norvegianul Sturla Holm Laegreid, medaliat cu bronz marţi la biatlon, la Jocurile Olimpice de iarnă, a făcut după concurs o mărturisire surprinzătoare. El a recunoscut că şi-a înşelat iubita şi i-a cerut în mod deschis să îi mai acorde o şansă, relatează Reuters.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Mi-am dat seama că aceasta este femeia vieţii mele şi că nu pot trăi toată viaţa ascunzându-i acest secret. Singura mea soluţie este să-i spun totul şi să pun toate cărţile pe masă, sperând că ea mă va iubi în continuare”, a declarat Laegreid. “Am făcut asta pentru ea, iar acum în faţa întregii lumi. Nu am nimic de pierdut”.

Discurs halucinant la Jocurile Olimpice! A câştigat medalia de bronz, după care a declarat că şi-a înşelat iubita

Biatlonistul a făcut această dezvăluire pentru postul public norvegian NRK după ce a câştigat medalia de bronz într-o cursă câştigată de conaţionalul său Johan-Olav Botn, iar Eric Perrot din Franţa a terminat pe locul al doilea.

„Există cineva cu care aş fi vrut să împărtăşesc acest moment, dar care probabil nu se uită astăzi la televizor. Acum şase luni am întâlnit iubirea vieţii mele – cea mai frumoasă şi mai bună persoană din lume”, a spus el „Acum trei luni am făcut cea mai mare greşeală din viaţa mea şi am înşelat-o”, a adăugat el cu lacrimi în ochi. „I-am spus despre asta acum o săptămână. A fost cea mai groaznică săptămână din viaţa mea.”

Fără a-i spune numele femeii, Laegreid, în vârstă de 28 de ani, a comparat-o cu cel mai prestigios premiu al Jocurilor. „Am câştigat o medalie de aur în viaţa mea şi probabil că mulţi mă privesc cu alţi ochi, dar eu am ochi doar pentru ea”, a spus el. „Sportul a ocupat un loc puţin diferit (în viaţa mea) în ultimele zile. Da, mi-aş fi dorit să pot împărtăşi acest moment cu ea.”