"Duşmanii Italiei" Giorgia Meloni a răbufnit când a văzut ce s-a putut întâmpla în Milano în timpul JO - Antena Sport

“Duşmanii Italiei” Giorgia Meloni a răbufnit când a văzut ce s-a putut întâmpla în Milano în timpul JO

Bogdan Stănescu Publicat: 8 februarie 2026, 17:15

Colaj Profimedia Images

Premierul Italiei, Giorgia Meloni (49 de ani), a avut un mesaj extrem de dur la adresa protestatarilor din Milano, din timpul Jocurilor Olimpice.

Giorgia Meloni i-a catalogat “duşmani ai Italiei” pe protestatarii anti-olimpici, după violenţele care au avut loc în timpul unei manifestaţii la Milano, sâmbătă seara, şi actele de sabotaj asupra reţelei feroviare naţionale.

Giorgia Meloni, despre protestatarii din Milano: “Dușmanii Italiei și italienilor”

“Mii și mii de italieni lucrează în aceste ore pentru ca totul să funcționeze în timpul Jocurilor Olimpice. Mulți o fac voluntar, pentru că vor ca Națiunea lor să arate bine, admirată și respectată.

Apoi sunt ei: dușmanii Italiei și italienilor, care demonstrează «împotriva Jocurilor Olimpice», asigurându-se că aceste imagini sunt difuzate pe ecranele televizoarelor din întreaga lume. După ce alţii au tăiat cablurile feroviare pentru a împiedica plecarea trenurilor.

Încă o dată, solidaritate cu poliţia, oraşul Milano şi toţi cei care vor vedea munca lor subminată de aceste bande de infractori”, a transmis Georgia Meloni, pe conturile de socializare.

Incidente la Milano în timpul Jocurilor Olimpice

Un grup de aproximativ 100 de protestatari a aruncat cu petarde, bombe fumigene şi sticle în poliţie după ce s-a desprins de grupul principal al unei demonstraţii din Milano.

Aproximativ 10.000 de persoane au ieşit în stradă în semn de protest faţă de costurile locuinţelor şi problemele de mediu legate de Jocurile Olimpice. Poliţia a folosit tunuri cu apă pentru a restabili ordinea şi a reţinut şase persoane.

Tot sâmbătă, autorităţile au declarat că sabotorii au avariat infrastructura feroviară în apropierea oraşului Bologna, din nordul Italiei, perturbând circulaţia trenurilor.

Poliţia a raportat trei incidente separate în locaţii diferite, care au cauzat întârzieri de până la 2 ore şi jumătate pentru trenurile de mare viteză, interurbane şi regionale. Nimeni nu şi-a asumat responsabilitatea pentru pagube.

Poliţia italiană a primit noi puteri de arestare după violenţele de weekendul trecut, în timpul unei manifestaţii a extremei stângi în oraşul Torino, în care peste 100 de poliţişti au fost răniţi.

