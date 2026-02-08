"Duşmanii Italiei" Giorgia Meloni a răbufnit când a văzut ce s-a putut întâmpla în Milano în timpul JO - Antena Sport

Premierul Italiei, Giorgia Meloni (49 de ani), a avut un mesaj extrem de dur la adresa protestatarilor din Milano, din timpul Jocurilor Olimpice.

Giorgia Meloni i-a catalogat “duşmani ai Italiei” pe protestatarii anti-olimpici, după violenţele care au avut loc în timpul unei manifestaţii la Milano, sâmbătă seara, şi actele de sabotaj asupra reţelei feroviare naţionale.

Giorgia Meloni, despre protestatarii din Milano: “Dușmanii Italiei și italienilor”

“Mii și mii de italieni lucrează în aceste ore pentru ca totul să funcționeze în timpul Jocurilor Olimpice. Mulți o fac voluntar, pentru că vor ca Națiunea lor să arate bine, admirată și respectată.

Apoi sunt ei: dușmanii Italiei și italienilor, care demonstrează «împotriva Jocurilor Olimpice», asigurându-se că aceste imagini sunt difuzate pe ecranele televizoarelor din întreaga lume. După ce alţii au tăiat cablurile feroviare pentru a împiedica plecarea trenurilor.

Încă o dată, solidaritate cu poliţia, oraşul Milano şi toţi cei care vor vedea munca lor subminată de aceste bande de infractori”, a transmis Georgia Meloni, pe conturile de socializare.