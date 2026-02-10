George Buta a bifat cel mai bun rezultat pentru Team Romania la biatlon, la Jocurile Olimpice de iarnă - Antena Sport

România a fost reprezentată de patru sportivi în proba masculină de biatlon de la Jocurile Olimpice, cel mai bun rezultat fiind obţinut de George Buta, care a încheiat cursa pe locul 39.
Buta a avut o prestaţie bună, a ratat o singură ţintă, chiar la prima tragere, din poziţia culcat, reuşind ulterior să fie precis în celelalte trei treceri prin poligon. El a trecut linia de sisire după 57:46.8 minute.
George Buta, locul 39 la biatlon la Jocurile Olimpice de iarnă
George Coltea s-a clasat pe locul 54, cu trei ratări, timpul înregistrat la sosire 58:50.7, în timp ce Dmitrii Shamaev a încheiat concursul pe locul 70, după ce a greşit o dată la prima trecere prin poligon şi încă o dată la ultima şedinţă de tragere. (1h00:59.2).
Pentru Raul Flore, cursa a fost una dificilă: cu patru ratări, acesta a terminat pe locul 89, ultimul în clasamentul final (1h06:25.1).
În lupta pentru medalii, Johan Botn a cucerit medalia de aur, confirmând forţa şcolii norvegiene. Argintul i-a revenit francezului Éric Perrot, în timp ce bronzul a fost obţinut de un alt norvegian, Sturla Holm Lægreid.
Proba de sprint clasic la schi fond a adus pe pârtie un ritm infernal încă din calificări, unde fiecare sutime a contat în lupta pentru accesul în fazele eliminatorii. Din păcate, sportivii români nu au reuşit să treacă de calificări, într-o întrecere dominată clar de marile forţe nordice.
La feminin, Delia Reit a încheiat cursa de calificare pe locul 85, cu timpul 4:31.50, într-o probă extrem de densă valoric, unde diferenţele dintre concurente au fost minime.
În concursul masculin, cel mai bun rezultat românesc i-a aparţinut lui Gabriel Cojocaru, clasat pe locul 63, cu timpul 3:32.17. Paul Pepene a terminat pe locul 72, fiind cronometrat cu 3:37.60. Niciunul dintre cei trei nu a reuşit să prindă locurile care asigurau calificarea în fazele finale ale probei.
Aşa cum era de aşteptat, sportivii nordici au dominat autoritar competiţia. La masculin, norvegianul Johannes Høsflot Klæbo a cucerit medalia de aur, confirmându-şi statutul de lider absolut al sprintului mondial.
La feminin, podiumul olimpic a fost integral suedez, cu Linn Svahn pe prima treaptă, urmată de Jonna Sundling şi Maja Dahlqvist, o demonstraţie de forţă a şcolii suedeze în probele de viteză.
