Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

George Buta a bifat cel mai bun rezultat pentru Team Romania la biatlon, la Jocurile Olimpice de iarnă - Antena Sport

Home | Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 | George Buta a bifat cel mai bun rezultat pentru Team Romania la biatlon, la Jocurile Olimpice de iarnă

George Buta a bifat cel mai bun rezultat pentru Team Romania la biatlon, la Jocurile Olimpice de iarnă

Viviana Moraru Publicat: 10 februarie 2026, 21:12

Comentarii
George Buta a bifat cel mai bun rezultat pentru Team Romania la biatlon, la Jocurile Olimpice de iarnă

George Buta, în timpul unei probe/ Profimedia

România a fost reprezentată de patru sportivi în proba masculină de biatlon de la Jocurile Olimpice, cel mai bun rezultat fiind obţinut de George Buta, care a încheiat cursa pe locul 39. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Buta a avut o prestaţie bună, a ratat o singură ţintă, chiar la prima tragere, din poziţia culcat, reuşind ulterior să fie precis în celelalte trei treceri prin poligon. El a trecut linia de sisire după 57:46.8 minute. 

George Buta, locul 39 la biatlon la Jocurile Olimpice de iarnă

George Coltea s-a clasat pe locul 54, cu trei ratări, timpul înregistrat la sosire 58:50.7, în timp ce Dmitrii Shamaev a încheiat concursul pe locul 70, după ce a greşit o dată la prima trecere prin poligon şi încă o dată la ultima şedinţă de tragere. (1h00:59.2). 

Pentru Raul Flore, cursa a fost una dificilă: cu patru ratări, acesta a terminat pe locul 89, ultimul în clasamentul final (1h06:25.1). 

În lupta pentru medalii, Johan Botn a cucerit medalia de aur, confirmând forţa şcolii norvegiene. Argintul i-a revenit francezului Éric Perrot, în timp ce bronzul a fost obţinut de un alt norvegian, Sturla Holm Lægreid. 

Reclamă
Reclamă

Proba de sprint clasic la schi fond a adus pe pârtie un ritm infernal încă din calificări, unde fiecare sutime a contat în lupta pentru accesul în fazele eliminatorii. Din păcate, sportivii români nu au reuşit să treacă de calificări, într-o întrecere dominată clar de marile forţe nordice. 

La feminin, Delia Reit a încheiat cursa de calificare pe locul 85, cu timpul 4:31.50, într-o probă extrem de densă valoric, unde diferenţele dintre concurente au fost minime. 

În concursul masculin, cel mai bun rezultat românesc i-a aparţinut lui Gabriel Cojocaru, clasat pe locul 63, cu timpul 3:32.17. Paul Pepene a terminat pe locul 72, fiind cronometrat cu 3:37.60. Niciunul dintre cei trei nu a reuşit să prindă locurile care asigurau calificarea în fazele finale ale probei. 

Alimentul preferat al românilor, mai ieftin ca oricând. Producătorii se plâng că preţul a scăzut "dramatic"Alimentul preferat al românilor, mai ieftin ca oricând. Producătorii se plâng că preţul a scăzut "dramatic"
Reclamă

Aşa cum era de aşteptat, sportivii nordici au dominat autoritar competiţia. La masculin, norvegianul Johannes Høsflot Klæbo a cucerit medalia de aur, confirmându-şi statutul de lider absolut al sprintului mondial. 

La feminin, podiumul olimpic a fost integral suedez, cu Linn Svahn pe prima treaptă, urmată de Jonna Sundling şi Maja Dahlqvist, o demonstraţie de forţă a şcolii suedeze în probele de viteză. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui dat afară Cristiano Bergodi de la U Cluj, după comportamentul grosolan de la finalul meciului cu CFR Cluj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
ANIMAŢIE. Accident cu 3 morţi, după ce oamenii de afaceri Sorin Iacob şi Vlad Ciuburciu s-au ciocnit frontal
Observator
ANIMAŢIE. Accident cu 3 morţi, după ce oamenii de afaceri Sorin Iacob şi Vlad Ciuburciu s-au ciocnit frontal
Cine era, de fapt, soția milionarului din Vaslui care a murit într-un accident tragic. Femeia, însărcinată, e plânsă de colegi
Fanatik.ro
Cine era, de fapt, soția milionarului din Vaslui care a murit într-un accident tragic. Femeia, însărcinată, e plânsă de colegi
22:00
VIDEOAl Ittihad – Al Gharafa 7-0. Umilință uriașă pentru echipa lui Florinel Coman, în Liga Campionilor Asiei
21:57
CFR Cluj – Rapid 1-1. Giuleștenii au fost eliminați din competiție! Echipa lui Daniel Pancu merge în sferturi cu FC Argeș.
21:52
Ar fi dezastru pentru Cristiano Bergodi! Marius Avram: “Mă aştept la asta”
21:35
Suporterii CFR-ului, mobilizare exemplară după incidentele de la meciul cu ”U”. Decizia luată de fanii „feroviari”
21:30
LIVE SCORETottenham – Newcastle 0-0. Radu Drăgușin este iarăși titular
21:07
Vești excelente pentru Cristi Chivu, înaintea derby-ului cu Juventus. Două reveniri importante la Inter
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali a anunțat transferul unui atacant la FCSB: „Ne-am înțeles. Să nu audă Șucu” 2 Mihai Stoica a găsit atacant pentru FCSB: “Exact profilul pe care îl vrea Gigi” 3 OFICIAL | Noul jucător de la FCSB a fost trecut pe lista LPF 4 Adrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luată 5 Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept” 6 Prima reacţie a lui Ştefan Baiaram după ce a scuipat un fan: “Nu regret nimic”
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”
Ce i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la HermannstadtCe i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la Hermannstadt