George Buta a bifat cel mai bun rezultat pentru Team Romania la biatlon, la Jocurile Olimpice de iarnă - Antena Sport

România a fost reprezentată de patru sportivi în proba masculină de biatlon de la Jocurile Olimpice, cel mai bun rezultat fiind obţinut de George Buta, care a încheiat cursa pe locul 39.

Buta a avut o prestaţie bună, a ratat o singură ţintă, chiar la prima tragere, din poziţia culcat, reuşind ulterior să fie precis în celelalte trei treceri prin poligon. El a trecut linia de sisire după 57:46.8 minute.

George Coltea s-a clasat pe locul 54, cu trei ratări, timpul înregistrat la sosire 58:50.7, în timp ce Dmitrii Shamaev a încheiat concursul pe locul 70, după ce a greşit o dată la prima trecere prin poligon şi încă o dată la ultima şedinţă de tragere. (1h00:59.2).

Pentru Raul Flore, cursa a fost una dificilă: cu patru ratări, acesta a terminat pe locul 89, ultimul în clasamentul final (1h06:25.1).

În lupta pentru medalii, Johan Botn a cucerit medalia de aur, confirmând forţa şcolii norvegiene. Argintul i-a revenit francezului Éric Perrot, în timp ce bronzul a fost obţinut de un alt norvegian, Sturla Holm Lægreid.