MVP-ul Final Four-ului de vis din 2016, sfat superb pentru jucătoarele de la CSM Bucureşti: “Să fie mândre”

Jelena Grubisic (39 de ani) a oferit un interviu pentru AntenaSport, înainte de Final Four-ul Champions League. Sportiva croată, câştigătoarea marelui trofeu alături de CSM Bucureşti în 2016, le-a dat un sfat preţios “tigroaicelor”.

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Jelena Grubisic a fost desemnată MVP-ul Final Four-ului din 2016. CSM Bucureşti a câştigat marele trofeu după o finală decisă la loviturile de departajare cu Gyor. În semifinale, “tigroaicele” au trecut de Vardar Skopje.

Jelena Grubisic, mesaj superb pentru CSM Bucureşti, înainte de Final Four

Jelena Grubisic le-a sfătuit pe elevele Bojanei Popovic să joace fără presiune în Final Four-ul de la Budapesta. Aceasta speră ca “tigroaicele” să aducă din nou marele trofeu la Bucureşti, după o pauză de zece ani.

De asemenea, Grubisic a oferit declaraţii şi despre ce s-a întâmplat la CSM Bucureşti, în urmă cu zece ani. Înainte să participe în Final Four şi să câştige trofeul, “tigroaicele” au primit mai multe zile libere din partea antrenorului de atunci, Kim Rasmussen, pentru a se odihni în vederea partidelor “de foc”.

CSM Bucureşti se va duela cu Metz în semifinalele Final Four-ului. Partida se va disputa sâmbătă, de la ora 16:00

“A fost un sentiment grozav, o energie…am sărbătorit alături de familii, alături de fani. Nu au fost foarte mulţi români, dar am avut prietenii aproape. Toţi au fost surprinşi că am reuşit să ajungem în Final Four, toţi voiau să vină. Totul a fost extraordinar, să câştigăm trofeul, să-l aducem în România, după prima participare în Champions League.