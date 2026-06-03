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MVP-ul Final Four-ului de vis din 2016, sfat superb pentru jucătoarele de la CSM Bucureşti: “Să fie mândre”

Viviana Moraru Publicat: 3 iunie 2026, 18:46

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MVP-ul Final Four-ului de vis din 2016, sfat superb pentru jucătoarele de la CSM Bucureşti: Să fie mândre

Jelena Grubisic, în timpul unui meci la CSM Bucureşti/ Sport Pictures

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Jelena Grubisic (39 de ani) a oferit un interviu pentru AntenaSport, înainte de Final Four-ul Champions League. Sportiva croată, câştigătoarea marelui trofeu alături de CSM Bucureşti în 2016, le-a dat un sfat preţios “tigroaicelor”.

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Jelena Grubisic a fost desemnată MVP-ul Final Four-ului din 2016. CSM Bucureşti a câştigat marele trofeu după o finală decisă la loviturile de departajare cu Gyor. În semifinale, “tigroaicele” au trecut de Vardar Skopje.

Jelena Grubisic, mesaj superb pentru CSM Bucureşti, înainte de Final Four

Jelena Grubisic le-a sfătuit pe elevele Bojanei Popovic să joace fără presiune în Final Four-ul de la Budapesta. Aceasta speră ca “tigroaicele” să aducă din nou marele trofeu la Bucureşti, după o pauză de zece ani.

De asemenea, Grubisic a oferit declaraţii şi despre ce s-a întâmplat la CSM Bucureşti, în urmă cu zece ani. Înainte să participe în Final Four şi să câştige trofeul, “tigroaicele” au primit mai multe zile libere din partea antrenorului de atunci, Kim Rasmussen, pentru a se odihni în vederea partidelor “de foc”.

  • CSM Bucureşti se va duela cu Metz în semifinalele Final Four-ului. Partida se va disputa sâmbătă, de la ora 16:00

“A fost un sentiment grozav, o energie…am sărbătorit alături de familii, alături de fani. Nu au fost foarte mulţi români, dar am avut prietenii aproape. Toţi au fost surprinşi că am reuşit să ajungem în Final Four, toţi voiau să vină. Totul a fost extraordinar, să câştigăm trofeul, să-l aducem în România, după prima participare în Champions League.

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Ar fi perfect dacă ar aduce trofeul din nou acasă, după zece ani. Sunt două meciuri, e vorba şi de noroc, nu e vorba doar despre cine e mai pregătit. Când am câştigat noi, nu credea nimeni. Kim ne-a dat liber cinci zile, cu o săptămână înainte de Final Four. Călătoream acasă, prin Europa. Am avut cinci zile libere, deci nu e totul despre tactici, antrenamente. E foarte importantă şi partea asta, dar e important să ai bateriile încărcate când ajungi acolo.

Cred că totul e posibil. Metz e o echipă foarte bună, toate cele care au ajuns acolo sunt echipe foarte bune. Şi CSM are o echipă bună, din păcate nu au avut succes în România, dar e mai important că au ajuns în Final Four. Au şanse mari să ajungă în finală, dacă se vor aduna şi dacă vor avea norocul de partea lor.

E dificil să joci cu Gyor. Au fanii de partea lor, ăsta e un câştig. Dar e o motivaţie şi mai mare, să joci într-o arenă care e împotriva ta, să joci cu o echipă care câştigă constant. E o motivaţie în plus, doar trebuie să te bucuri de moment, de atmosferă. Pentru unele jucătoare poate fi singurul Final Four din carieră, deci fără presiune.

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(N.r. Despre Bojana Popovic) Cred că e o antrenoare grozavă şi a făcut o treabă minunată. Din păcate, nu a câştigat nimic în România, merita să demonstreze şi acolo. Dar a adunat echipa, a reuşit să scoată tot ce e mai bun din jucătoare. Le urmăresc destul de mult, fac o treabă excelentă.

Le doresc tot norocul, îmi doresc să aducă trofeul din nou la Bucureşti. Să se bucure de moment, să fie fericite şi mândre de ce au reuşit, de faptul că sunt acolo. Sunt singurele care ştiu cât de greu a fost să ajungă acolo. Să nu aibă presiune şi să se susţină reciproc”, a declarat Jelena Grubisic, într-un interviu pentru AntenaSport.

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