Recordul impresionant stabilit de un austriac la Jocurile Olimpice de iarnă - Antena Sport

Recordul impresionant stabilit de un austriac la Jocurile Olimpice de iarnă

Viviana Moraru Publicat: 9 februarie 2026, 14:47

Recordul impresionant stabilit de un austriac la Jocurile Olimpice de iarnă

Benjamin Karl, la Jocurile Olimpice de iarnă 2026/ Profimedia

Snowboarderul austriac Benjamin Karl (40 ani) a scris istorie la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, după ce după ce a reuşit să se impună duminică în proba masculină de slalom uriaş paralel. 

Karl l-a devansat cu 0,19 secunde pe medaliatul cu argint, sud-coreeanul Sangkyum Kim, pentru a-şi apăra titlul olimpic cucerit în 2022, la Beijing. 

Recordul impresionant stabilit de Benjamin Karl la Jocurile Olimpice de iarnă 2026

Victoria lui Karl, 40 de ani şi 115 zile, l-a transformat în cel mai în vârstnic medaliat individual cu aur din istoria Jocurilor Olimpice de iarnă. 

El a depăşit cu această ocazie recordul anterior, stabilit de biatlonistul norvegian Ole Einar Bjorndalen, medaliat aur la Soci, în 2014, la vârsta de 40 de ani şi 12 zile. 

“Când eram un copil de 10 ani, voiam să fiu cel mai rapid snowboarder. Voiam să fiu campion olimpic şi campion mondial şi mi-am atins aceste obiective. Campion mondial de cinci ori şi campion olimpic a doua oară, acum, este pur şi simplu uimitor. Sunt foarte fericit. Este încununare carierei mele”, a declarat sportivul austriac. 

Benjamin Karl mai are în palmares ale două medalii olimpice, una de argint, cucerită în 2010, la Vancouver, în proba de slalom uriaş paralel, şi alta de bronz, obţinută în 2014, la Soci, în concursul de slalom paralel. 

