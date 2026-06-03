Home | Fotbal | Bundesliga | Încă un coleg al lui Dennis Man, pe lista lui Bayern Munchen. Cum poate profita Barcelona

Încă un coleg al lui Dennis Man, pe lista lui Bayern Munchen. Cum poate profita Barcelona

Andrei Nicolae Publicat: 3 iunie 2026, 11:14

Comentarii
Încă un coleg al lui Dennis Man, pe lista lui Bayern Munchen. Cum poate profita Barcelona

Jucătorii lui PSV, după un gol marcat / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Bayern Munchen a început să își pregătescă noul sezon și și-a stabilit momentan două ținte clare pentru perioada de mercato. După ce bavarezii s-au arătat interesați să îl transfere pe Isamel Saibari de la PSV, clubul din Bundesliga a mai luat un vizor un fotbalist de la campioana Țărilor de Jos, mai exact pe Sergino Dest, fostul om al Barcelonei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Bayern Munchen a câștigat campionatul și Cupa pe plan intern, însă a ratat Liga Campionilor după ce a fost eliminată în semifinale de Paris Saint-Germain. De aceea, nemții au decis să își întărească lotul și să caute jucători care să îl ajute Vincent Kompany în sezonul viitor să pună mâna pe “urecheată”.

Sergino Dest, dorit și el de Bayern Munchen. Barca se poate alege cu 3,6 milioane de euro

După ce și-a manifestat interesul pentru marocanul Isamel Saibari, votat fotbalistul anului în Eredivisie, Bayern Munchen au mai pus pe lista de transferuri un jucător de la PSV. Conform jurnalistului Rik Elfrink, citat de ibericii de la Mundo Deportivo, Sergino Dest a devenit și el o “țintă” pentru campioana Germaniei.

Bavarezii sunt la căutare de fundași laterali, iar profilul fotbalistului Statelor Unite ale Americii este pe placul echipei. Dest ar fi dispus să plece din Țările de Jos în Germania, însă ar trebui să aștepte până după Cupa Mondială, astfel încât Bayern să aibă timp să vândă pe cineva pentru a-i face loc fundașului dreapta.

În cazul în care Bayern Munchen ar ajunge la un acord pentru transferul lui Sergino Dest, Barcelona ar putea profita și ea pe plan financiar. Când americanul a fost transferat definitiv de PSV de pe Camp Nou în 2024, catalanii au păstrat un procent de 20% dintr-o viitoare mutare în care e implicat fotbalistul.

Reclamă
Reclamă

Mundo Deportivo anunță că Bayern ar fi dispusă să ofere 18 milioane de euro pentru Dest, motiv pentru care Barcelona ar încasa aproximativ 3,6 milioane de euro.

În acest sezon, Dest a adunat 38 de meciuri pentru PSV, marcând de două ori și oferind opt pase decisive.

O nouă minivacanţă pentru unii bugetari. Cine va avea liber pe 5 iunieO nouă minivacanţă pentru unii bugetari. Cine va avea liber pe 5 iunie
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece Sorana Cîrstea de sferturile de finală ale unui Grand Slam?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Alertă meteo în mai multe judeţe: Sunt anunţate furtuni puternice. Cum va fi vremea în Capitală
Observator
Alertă meteo în mai multe judeţe: Sunt anunţate furtuni puternice. Cum va fi vremea în Capitală
Dezastrul Aioani: adio, națională pentru gafeurul Rapidului? Ce decizie ia Gică Hagi
Fanatik.ro
Dezastrul Aioani: adio, națională pentru gafeurul Rapidului? Ce decizie ia Gică Hagi
11:48

„Aveți locul 16B, între Kimmich și Neuer!” Surpriză pentru călătorii dintr-un Airbus. S-au trezit cu lotul Germaniei în avion
11:46

Uluitor! Momentul în care Daniel Pancu a vrut să se despartă de CFR încă din februarie: “A luat mașina și a plecat”
11:29

Cupa Mondială 2026. Rezultate, program şi clasamente de la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic
11:06

„Joi voi anunța primul transfer la Real Madrid!” Florentino Perez pregătește noua generație de „galactici”
10:29

El e primul transfer pe care îl face Gigi Becali la FCSB în vară! MM Stoica și Baciu l-au urmărit pe stadion
10:17

Anunțul oficial făcut de Ferrari, chiar înainte de Monaco! Leclerc a semnat : „Obiectivul principal: titlul mondial!”
Vezi toate știrile
1 Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică! 2 NEWS ALERTPlecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnat 3 Se face transferul lui Lindon Emerllahu la FCSB? Fotbalistul a dat răspunsul la ofertă 4 Darius Olaru l-a sunat pe Gigi Becali după victoria FCSB-ului cu Dinamo şi a avut o dorinţă clară 5 FCSB a găsit fundaș stânga pentru viitorul sezon. Merge în cantonament. Gigi Becali: “Fotbalist de fotbalist!” 6 Exod la un club de Liga 1! Șase plecări în aceeași zi
Citește și
Cele mai citite
E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”
Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFAVeste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA
Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!
Plecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnatPlecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnat