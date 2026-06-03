Încă un coleg al lui Dennis Man, pe lista lui Bayern Munchen. Cum poate profita Barcelona

Bayern Munchen a început să își pregătescă noul sezon și și-a stabilit momentan două ținte clare pentru perioada de mercato. După ce bavarezii s-au arătat interesați să îl transfere pe Isamel Saibari de la PSV, clubul din Bundesliga a mai luat un vizor un fotbalist de la campioana Țărilor de Jos, mai exact pe Sergino Dest, fostul om al Barcelonei.

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Bayern Munchen a câștigat campionatul și Cupa pe plan intern, însă a ratat Liga Campionilor după ce a fost eliminată în semifinale de Paris Saint-Germain. De aceea, nemții au decis să își întărească lotul și să caute jucători care să îl ajute Vincent Kompany în sezonul viitor să pună mâna pe “urecheată”.

Sergino Dest, dorit și el de Bayern Munchen. Barca se poate alege cu 3,6 milioane de euro

După ce și-a manifestat interesul pentru marocanul Isamel Saibari, votat fotbalistul anului în Eredivisie, Bayern Munchen au mai pus pe lista de transferuri un jucător de la PSV. Conform jurnalistului Rik Elfrink, citat de ibericii de la Mundo Deportivo, Sergino Dest a devenit și el o “țintă” pentru campioana Germaniei.

Bavarezii sunt la căutare de fundași laterali, iar profilul fotbalistului Statelor Unite ale Americii este pe placul echipei. Dest ar fi dispus să plece din Țările de Jos în Germania, însă ar trebui să aștepte până după Cupa Mondială, astfel încât Bayern să aibă timp să vândă pe cineva pentru a-i face loc fundașului dreapta.

În cazul în care Bayern Munchen ar ajunge la un acord pentru transferul lui Sergino Dest, Barcelona ar putea profita și ea pe plan financiar. Când americanul a fost transferat definitiv de PSV de pe Camp Nou în 2024, catalanii au păstrat un procent de 20% dintr-o viitoare mutare în care e implicat fotbalistul.