Sander Eitrem, campion olimpic în proba de 5000m la patinaj viteză! Nou record stabilit la Milano Cortina - Antena Sport

Sander Eitrem, campion olimpic în proba de 5000m la patinaj viteză! Nou record stabilit la Milano Cortina

Publicat: 8 februarie 2026, 23:00

Sander Eitrem, după ce a stabilit un nou record olimpic şi a cucerit medalia de aur / Profimedia

Sportivul norvegian Sander Eitrem a câştigat medalia de aur în proba masculină de 5.000 de metri a concursul de patinaj viteză, duminică, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, cu un nou record olimpic, transmit agenţiile internaţionale de presă.

Eitrem a fost înregistrat cu timpul de 6 min 03 sec 95/100, nereuşind să doboare recordul mondial, care îi aparţine (5:58.52), dar a obţinut prima sa medalie olimpică.

Campionul mondial al probei a fost mai rapid cu 2 sec 53/100 decât cehul Metodej Jilek, medaliat cu argint. Bronzul a revenit italianului Riccardo Lorello, la 5 sec 27/100, care a sărbătorit performanţa în faţa propriilor suporteri.

Eiterm a adus Norvegiei a 29-lea titlu olimpic la patinaj viteză şi al treilea la Milano-Cortina, după cele de la sărituri cu schiurile feminin şi schiatlon masculin.

Olanda, o putere în patinajul viteză, a ratat podiumul masculin la 5.000 m pentru a doua ediţie consecutivă a Jocurilor Olimpice.

Clasamentul probei masculine de 5.000 m:

  • 1. Sander Eitrem (Norvegia) 6:03.95 (record olimpic)
  • 2. Metodej Jilek (Cehia), la 2.53
  • 3. Riccardo Lorello (Italia), la 5.27
  • 4. Davide Ghiotto (Italia), la 5.62
  • 5. Timothy Loubineaud (Franţa), la 7.20
  • 6. Peder Kongshaug (Norvegia), la 7.36
  • 7. Chris Huizinga (Olanda), la 7.63
  • 8. Casey Dawson (SUA), la 7.93
  • 9. Stijn van de Bunt (Olanda), la 8.99
  • 10. Gabriel Gross (Germania), la 10.45
