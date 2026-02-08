Sander Eitrem, campion olimpic în proba de 5000m la patinaj viteză! Nou record stabilit la Milano Cortina - Antena Sport

Sander Eitrem, după ce a stabilit un nou record olimpic şi a cucerit medalia de aur / Profimedia

Sportivul norvegian Sander Eitrem a câştigat medalia de aur în proba masculină de 5.000 de metri a concursul de patinaj viteză, duminică, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, cu un nou record olimpic, transmit agenţiile internaţionale de presă.

Eitrem a fost înregistrat cu timpul de 6 min 03 sec 95/100, nereuşind să doboare recordul mondial, care îi aparţine (5:58.52), dar a obţinut prima sa medalie olimpică.

Campionul mondial al probei a fost mai rapid cu 2 sec 53/100 decât cehul Metodej Jilek, medaliat cu argint. Bronzul a revenit italianului Riccardo Lorello, la 5 sec 27/100, care a sărbătorit performanţa în faţa propriilor suporteri.

HISTORY MADE IN THE MEN’S 5000M! 👊

For the first time since 1994, a Norwegian man stands on the very top step of the Olympic podium in speed skating. Sander Eitrem, you just made history! The future is bright, with two rising stars completing the podium. 🔥

🥇 Sander Eitrem… pic.twitter.com/sNFHtIQHdC

— ISU Speed Skating (@ISU_Speed) February 8, 2026

Eiterm a adus Norvegiei a 29-lea titlu olimpic la patinaj viteză şi al treilea la Milano-Cortina, după cele de la sărituri cu schiurile feminin şi schiatlon masculin.