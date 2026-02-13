Un avocat a intrat direct în istorie la Jocurile Olimpice de iarnă 2026! - Antena Sport

Închide meniul
Un avocat a intrat direct în istorie la Jocurile Olimpice de iarnă 2026!

Un avocat a intrat direct în istorie la Jocurile Olimpice de iarnă 2026!

Un avocat a intrat direct în istorie la Jocurile Olimpice de iarnă 2026!

Bogdan Stănescu Publicat: 13 februarie 2026, 20:56

Un avocat a intrat direct în istorie la Jocurile Olimpice de iarnă 2026!

Rick Ruohonen la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 / Profimedia Images

Riscurile erau mici, iar momentul era propice pentru un avocat specializat în cazuri de vătămare corporală, în vârstă de 54 de ani, câştigător de şase ori al titlului „Avocatul anului din Minnesota”, să scrie o pagină de istorie la Jocurile Olimpice. Era finalul meciului de curling masculin dintre SUA şi Elveţia, joi, iar echipa americană era condusă cu 8-2. Echipa a cerut o înlocuire. Rich Ruohonen, din Brooklyn Park, Minnesota, a păşit pe gheaţă. Şi-a urmărit piatra, muşcându-şi buza până când aceasta a ajuns în siguranţă în partea stângă a casei, relatează AP.

Da, baby! Bună lovitură, Rich!”, a strigat peste gheaţă căpitanul Danny Casper, născut în 2001, cu 30 de ani mai tânăr decât Ruohonen. Coechipierul Luc Violette, al cărui tată a jucat alături de Ruohonen cu ani în urmă, a scos un strigăt de bucurie.

Un avocat de 54 de ani din Minnesota a devenit cel mai în vârstă sportiv american participant la Jocurile Olimpice de iarnă

Fanii americani au aclamat în picioare. Avocatul părea visător. Tocmai devenise cea mai în vârstă persoană care a concurat pentru SUA la Jocurile Olimpice de iarnă.

Aş fi preferat să o fac când conduceam cu 8-2, în loc să fim conduşi cu 8-2”, a spus el, „dar apreciez foarte mult faptul că băieţii mi-au dat această şansă”.

De când l-au invitat pe Ruohonen în echipa lor Gen-Z ca înlocuitor pentru Casper, care suferă de sindromul Guillain-Barre, el a devenit un fel de unchi onorific: îi duce cu maşina, îi trezeşte dimineaţa pentru antrenamente şi le cumpără gustări.

Totul în timp ce îşi păstrează mult discutatul job cu normă întreagă.

Îl avem pe Rich. E avocat. Nu ştiu dacă ştiaţi asta”, a spus Casper la o conferinţă de presă recentă, după ce acest fapt fusese menţionat deja de patru ori. Jucătorii de curling din echipele feminine şi masculine ale SUA au izbucnit în râs.

“Dacă aveţi nevoie de un avocat, îl puteţi suna pe Rich”

Dacă aveţi nevoie de un avocat, cred că îl puteţi suna pe Rich”, a spus Casper câteva minute mai târziu, provocând din nou hohote de râs.

Lăsând glumele la o parte, este un angajament serios. Nu câştigi titlul de avocat al anului în Minnesota de şase ori dacă te relaxezi.

Mă trezesc de trei ori pe săptămână la 5 dimineaţa, plec de acasă la 5:15 dimineaţa şi conduc 30 de mile pentru a mă antrena”, a declarat Ruohonen pentru AP.

Apoi se îndreaptă spre cabinetul său de avocatură şi lucrează toată ziua, înainte de a se întoarce la ora 18:00, pentru a se antrena din nou. De joi până duminică, el participă la turnee de curling, având la el o cămaşă cu guler şi o cravată, pentru a putea participa la audieri pe Zoom din timpul deplasărilor. Are doi copii cu soţia sa, Sherri: Nicholas, în vârstă de 21 de ani, şi Hannah, în vârstă de 24 de ani. El i-a învăţat să joace curling – aşa cum l-a învăţat şi pe el tatăl său –, dar spune că Nick preferă hocheiul.

“Provin din vremurile în care băieţii fumau ţigări pe gheaţă”

Deşi colegii lui de echipă îl tachinează şi îl fac ocazional subiectul unor videoclipuri pe TikTok, este clar că există multă afecţiune de ambele părţi.

Datorită colegilor mai tineri, Ruohonen a reuşit în sfârşit să-şi îndeplinească visul olimpic, după ce a ratat de mai multe ori. Şi datorită lui Ruohonen, echipa are un mentor şi o legătură cu generaţia mai în vârstă a acestui sport, pe unii dintre ei învingându-i pentru a-şi asigura calificarea la Jocurile Olimpice.

Eu provin din vremurile în care băieţii fumau ţigări pe gheaţă şi tot ce făceam era să aruncăm cu pietre şi să ne gândim că am putea fi mai buni”, a spus Ruohonen, lăudând etica de muncă a coechipierilor săi.

Uitaţi-vă la aceşti băieţi”, a adăugat el. „Fiecare dintre ei este musculos. Şi fiecare dintre ei mătură cu toată puterea.

 

Sursa: news.ro

