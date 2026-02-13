Un avocat a intrat direct în istorie la Jocurile Olimpice de iarnă 2026! - Antena Sport

Lăsând glumele la o parte, este un angajament serios. Nu câştigi titlul de avocat al anului în Minnesota de şase ori dacă te relaxezi.

„Mă trezesc de trei ori pe săptămână la 5 dimineaţa, plec de acasă la 5:15 dimineaţa şi conduc 30 de mile pentru a mă antrena”, a declarat Ruohonen pentru AP.

Apoi se îndreaptă spre cabinetul său de avocatură şi lucrează toată ziua, înainte de a se întoarce la ora 18:00, pentru a se antrena din nou. De joi până duminică, el participă la turnee de curling, având la el o cămaşă cu guler şi o cravată, pentru a putea participa la audieri pe Zoom din timpul deplasărilor. Are doi copii cu soţia sa, Sherri: Nicholas, în vârstă de 21 de ani, şi Hannah, în vârstă de 24 de ani. El i-a învăţat să joace curling – aşa cum l-a învăţat şi pe el tatăl său –, dar spune că Nick preferă hocheiul.

“Provin din vremurile în care băieţii fumau ţigări pe gheaţă”

Deşi colegii lui de echipă îl tachinează şi îl fac ocazional subiectul unor videoclipuri pe TikTok, este clar că există multă afecţiune de ambele părţi.

Datorită colegilor mai tineri, Ruohonen a reuşit în sfârşit să-şi îndeplinească visul olimpic, după ce a ratat de mai multe ori. Şi datorită lui Ruohonen, echipa are un mentor şi o legătură cu generaţia mai în vârstă a acestui sport, pe unii dintre ei învingându-i pentru a-şi asigura calificarea la Jocurile Olimpice.

„Eu provin din vremurile în care băieţii fumau ţigări pe gheaţă şi tot ce făceam era să aruncăm cu pietre şi să ne gândim că am putea fi mai buni”, a spus Ruohonen, lăudând etica de muncă a coechipierilor săi.

„Uitaţi-vă la aceşti băieţi”, a adăugat el. „Fiecare dintre ei este musculos. Şi fiecare dintre ei mătură cu toată puterea.”

Sursa: news.ro