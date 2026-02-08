Valentin Creţu, cel mai bun rezultat al carierei la Jocurile Olimpice! A încheiat pe locul 15 la sanie - Antena Sport

Valentin Creţu a obţintu cel mai bun rezultat al carierei la Jocurile Olimpice. La Milano Cortina 2026, acolo unde participă pentru a cincea oară la Olimpiadă, Creţu a încheiat pe locul 15 proba individuală de sanie.

Acesta este cel mai bun rezultat înregistrat de Creţu la Jocurile Olimpice. Sportivul de 36 de ani din Sinaia a mai terminat pe locul 31 în 2010, la Vancouver, după care au urmat trei prezenţe pe locul 29, la Sochi, PyeongChang şi Beijing.

Valentin Creţu, locul 15 la sanie, la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina

Valentin Creţu a încheiat cu un timp total de 3:34.986, la 3.795 secunde în spatele liderului. Cea mai bună manşă a sa a fost cea cu numărul 3, atunci când a încheiat cu timpul de 53.526.

Medalia de aur a fost cucerită de germanul Max Langenhan, cel care a dominat toate cele patru manşe în proba individuală de sanie. În total, el încheiat cu timpul de 3:31.191. Aceasta este prima medalie olimpică a germanului, după ce a terminat pe locul 6 la Beijing.

Medalia de argint i-a revenit austriacului Jonas Mueller, cel care a înregistrat timpul total de 3:31.191, în timp ce medalia de bronz a fost cucerită de italianul Dominik Fischnaller. Favoritul gazdelor a încheiat cu timpul ce 3:32.125.