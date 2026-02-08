Valentin Creţu, cel mai bun rezultat al carierei la Jocurile Olimpice! A încheiat pe locul 15 la sanie - Antena Sport

Valentin Creţu a obţintu cel mai bun rezultat al carierei la Jocurile Olimpice. La Milano Cortina 2026, acolo unde participă pentru a cincea oară la Olimpiadă, Creţu a încheiat pe locul 15 proba individuală de sanie.
Acesta este cel mai bun rezultat înregistrat de Creţu la Jocurile Olimpice. Sportivul de 36 de ani din Sinaia a mai terminat pe locul 31 în 2010, la Vancouver, după care au urmat trei prezenţe pe locul 29, la Sochi, PyeongChang şi Beijing.
Valentin Creţu a încheiat cu un timp total de 3:34.986, la 3.795 secunde în spatele liderului. Cea mai bună manşă a sa a fost cea cu numărul 3, atunci când a încheiat cu timpul de 53.526.
Medalia de aur a fost cucerită de germanul Max Langenhan, cel care a dominat toate cele patru manşe în proba individuală de sanie. În total, el încheiat cu timpul de 3:31.191. Aceasta este prima medalie olimpică a germanului, după ce a terminat pe locul 6 la Beijing.
Medalia de argint i-a revenit austriacului Jonas Mueller, cel care a înregistrat timpul total de 3:31.191, în timp ce medalia de bronz a fost cucerită de italianul Dominik Fischnaller. Favoritul gazdelor a încheiat cu timpul ce 3:32.125.
Eduard Crăciun, celălalt român care a participat în proba individuală de sanie, nu a reuşit să ajungă în manşa a patra. Timpul total din primele trei manşe a fost de 2:43.770 şi s-a clasat pe locul 23.
