Eduard Crăciun, prima reacţie după întâlnirea cu Snoop Dogg la Jocurile Olimpice de iarnă: "M-a prins pe picior greşit" - Antena Sport

Eduard Crăciun concurează sâmbătă la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina 2026, acolo unde se află şi Snoop Dogg. Celebrul rapper american este prezent în Italia şi este “antrenorul onorific” al Statelor Unite ale Americii la această ediţie de Jocuri Olimpice.

Prezent la Ceremonia de Deschidere de la Cortina, Snoop Dogg s-a întâlnit cu delegaţia României şi a primit tricolorul, pe care l-a fluturat. Imaginile postate de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român a publicat imaginile, care au devenit virale.

Eduard Crăciun, despre prezenţa lui Snoop Dogg la Jocurile Olimpice de iarnă: “E benefic”

Printre cei care s-au aflat în preajma lui Snoop Dogg s-a numărat şi Eduard Crăciun, cel care participă la sanie la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina. El va participa după ora 18:00 în concursul de sanie.

Sportivul român a vorbit şi despre întâlnirea cu Snoop Dogg. Aceasta a recunoscut că şi-ar fi dorit să facă o fotografie cu americanul, dar toată agitaţia din jur l-a făcut să realizeze că nu are nicio şansă şi a preferat să rămână cu o amintire de la distanţă.

Crăciun a aplaudat şi rolul pe care îl are rapperul american la Jocurile Olimpice, reuşind să atragă mai mulţi ochi asupra sporturilor de iarnă. Snoop Dogg a fost prezent şi la Jocurile Olimpice de la Paris, când a fost invitat de NBC şi a fost mascota neoficială a americanilor la ediţia din 2024.