"Cea mai proastă noapte" Momente teribile pentru Gabi Tamaş şi Dan Alexa în Filipine: "Psihic, m-a terminat" - Antena Sport

Publicat: 10 septembrie 2025, 22:03

Gabi Tamaş şi Dan Alexa / captura Antena 1

Gabi Tamaş (41 de ani) şi Dan Alexa (45 de ani) au avut parte de o noapte grea în Filipine. Cei doi au fost de acord că au dat peste cea mai rea cazare.

Alexa a apreciat că cei care i-au găzduit sunt oameni minunaţi, dar cazarea i s-a părut prea mult.

Gabi Tamaş şi Dan Alexa, noapte de coşmar în Filipine

Tamaş şi Alexa au fost nevoiţi să doarmă cu muşuroi de furnici la cap şi cu gândaci în încăpere.

“Toate cazările au fost ok, dar aseară m-au muşcat ţânţarii, căldură, m-am trezit pe la 12, muşuroi de furnici, la cap“, i-a mărturisit Gabi Tamaş colegului său de echipă, Dan Alexa, în emisiunea Asia Express – Drumul Eroilor de la Antena 1.

“Am văzut un şoricel“, i-a spus Alexa colegului său.

“M-au muşcat ţânţarii şi am intrat în vise. M-am trezit, mă scărpinam. Am aprins becul la ora 12:00 şi am văzut doi gândaci, nici n-am vrut să te mai trezesc. Când am aprins becul, nu te-am mai trezit, că dacă îţi arătam gândacii…“, a povestit Gabi Tamaş.

“Dintre toate, cred că aseară a fost cea mai proastă noapte, dintre toate, aici, în Filipine. Psihic, m-a terminat, îţi spun, 100%. Dacă ies la cursa finală, sunt terminat, e prea mult”, a concluzionat Dan Alexa.

