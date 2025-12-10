Jurnaliștii maghiari jubilează după ce FCSB a pierdut cu Puskas Akademia în Youth League: "O luptă eroică" - Antena Sport

Reacția presei din Ungaria nu a întârziat să apară după ce FCSB a pierdut la loviturile de departajare contra celor de la Puskas Akademia în turul 3 preliminar UEFA Youth League. Jurnaliștii maghiari au punctat cum roș-albaștrii nu au reușit să tranșeze soarta partidei deși au evoluat în superioritate numerică.

FCSB a ratat dramatic calificarea în 16-imile și implicit tabloul principal al UEFA Youth League, după ce a pierdut la penalty-uri cu Puskas Akademia. După 1-2 în manșa tur, echipa lui Marius Ștefan s-a impus cu 3-2 pe stadionul din Felcsut și a dus meciul la loviturile de departajare, unde a pierdut.

Reacția presei din Ungaria, după Puskas Akademia – FCSB 2-3

Eliminarea FCSB-ului din Youth League a fost cu atât mai frustrantă, în contextul în care echipa a evoluat din minutul 31 în superioritate numerică, iar în partea a doua roș-albaștrii au nimerit de trei ori bara. Aspectul legat de “roșul” primit de jucătorul de la Puskas Akademia a fost punctat și de presa din Ungaria, care a fost fericită după calificarea dramatică obținută de echipa de tineret a maghiarilor.

“A fost o luptă eroică. În timpul regulamentar, românii și-au recuperat deficitul, dar nu au reușit să întoarcă meciul în avantajul lor nici măcar cu un om în plus, iar la loviturile de departajare, Academia Puskas a fost mai precisă. Echipa din Felcsut a avansat astfel în 16-imi“, au scris cei de la nemzetisport.hu.

FCSB U19 a pierdut odată cu ratarea calificării pe tabloul principal Youth League șansa de a evolua în fața celor mai tari nume din fotbalul european. În 16-imile competiției, roș-albaștrii ar fi putut da peste nume precum Real Madrid, Barcelona, Manchester City și multe altele.