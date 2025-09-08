Gabi Tamaş şi Dan Alexa au ajuns la o închisoare din Filipine în Asia Express: "Să nu chemăm răul" - Antena Sport

Foştii fotbalişti Gabi Tamaş (41 de ani) şi Dan Alexa (45 de ani) au ajuns la o închisoare din Filipine în noul sezon Asia Express “Drumul Eroilor”, de la Antena 1. Cei doi s-au pozat în spatele gratiilor şi au glumit în privinţa experienţei.

Până la prima probă, Tamaş şi Alexa au explorat străzile din Filipine şi au dat de o închisoare.

Gabi Tamaş şi Dan Alexa au dat peste o închisoare din Filipine

„Doamne ferește, să nu chemăm răul”, a spus Dan Alexa, acesta făcându-și cruce.

„Ni s-a promis câte un euro pe zi, care e foarte important pentru mine… Hai să spargem un geam să ne ia poliția”, a glumit şi Tamaș.

Lui Tamaş şi lui Alexa le-a creat mari probleme şi spălatul rufelor. Dintre cei doi, Alexa s-a plâns în privinţa acestei sarcini, pe care a recunoscut că nu o face acasă.