Gabi Tamaş şi Dan Alexa au ajuns la o închisoare din Filipine în Asia Express: "Să nu chemăm răul" - Antena Sport

Foştii fotbalişti Gabi Tamaş (41 de ani) şi Dan Alexa (45 de ani) au ajuns la o închisoare din Filipine în noul sezon Asia Express “Drumul Eroilor”, de la Antena 1. Cei doi s-au pozat în spatele gratiilor şi au glumit în privinţa experienţei.
Până la prima probă, Tamaş şi Alexa au explorat străzile din Filipine şi au dat de o închisoare.
Gabi Tamaş şi Dan Alexa au dat peste o închisoare din Filipine
„Doamne ferește, să nu chemăm răul”, a spus Dan Alexa, acesta făcându-și cruce.
„Ni s-a promis câte un euro pe zi, care e foarte important pentru mine… Hai să spargem un geam să ne ia poliția”, a glumit şi Tamaș.
Lui Tamaş şi lui Alexa le-a creat mari probleme şi spălatul rufelor. Dintre cei doi, Alexa s-a plâns în privinţa acestei sarcini, pe care a recunoscut că nu o face acasă.
„N-am spălat. M-am simţit total neajutorat, nu ştiam”, a spus Alexa.
Ulterior, cei doi s-au întrebat cum se descurcă Serghei Mizil. Acesta a mărturisit la testimoniale că a trecut cu bine peste această sarcină, în condiţiile în care acasă nu face nicio treabă casnică.
