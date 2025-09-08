Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gabi Tamaş şi Dan Alexa au ajuns la o închisoare din Filipine în Asia Express: "Să nu chemăm răul" - Antena Sport

Home | Media | Gabi Tamaş şi Dan Alexa au ajuns la o închisoare din Filipine în Asia Express: “Să nu chemăm răul”
Foto

Gabi Tamaş şi Dan Alexa au ajuns la o închisoare din Filipine în Asia Express: “Să nu chemăm răul”

Publicat: 8 septembrie 2025, 19:00

Comentarii
Gabi Tamaş şi Dan Alexa au ajuns la o închisoare din Filipine în Asia Express: “Să nu chemăm răul”
galerie foto Galerie (4)

Dan Alexa şi Gabi Tamaş în spatele gratiilor la Asia Express / captura Antena 1

Foştii fotbalişti Gabi Tamaş (41 de ani) şi Dan Alexa (45 de ani) au ajuns la o închisoare din Filipine în noul sezon Asia Express “Drumul Eroilor”, de la Antena 1. Cei doi s-au pozat în spatele gratiilor şi au glumit în privinţa experienţei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Până la prima probă, Tamaş şi Alexa au explorat străzile din Filipine şi au dat de o închisoare.

Gabi Tamaş şi Dan Alexa au dat peste o închisoare din Filipine

Doamne ferește, să nu chemăm răul”, a spus Dan Alexa, acesta făcându-și cruce.

Ni s-a promis câte un euro pe zi, care e foarte important pentru mine… Hai să spargem un geam să ne ia poliția”, a glumit şi Tamaș.

Lui Tamaş şi lui Alexa le-a creat mari probleme şi spălatul rufelor. Dintre cei doi, Alexa s-a plâns în privinţa acestei sarcini, pe care a recunoscut că nu o face acasă.

Reclamă
Reclamă

N-am spălat. M-am simţit total neajutorat, nu ştiam”, a spus Alexa.

Ulterior, cei doi s-au întrebat cum se descurcă Serghei Mizil. Acesta a mărturisit la testimoniale că a trecut cu bine peste această sarcină, în condiţiile în care acasă nu face nicio treabă casnică.

Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul celor mai bine plătite joburiUnde se câștigă cel mai bine în România. Topul celor mai bine plătite joburi
Reclamă
+(4)
 Mai multe fotografii
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va fi titular de drept Ianis Hagi la Alanyaspor?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Tânăr bătut cu bâta şi tăiat cu drujba de rude, la Zărneşti. O fată de 15 ani, implicată în scandal
Observator
Tânăr bătut cu bâta şi tăiat cu drujba de rude, la Zărneşti. O fată de 15 ani, implicată în scandal
Creșterea TVA la 24%, scenariul care îi îngrozește pe români. Avertismentul specialiștilor: ”Să nu ne jucăm cu focul”
Fanatik.ro
Creșterea TVA la 24%, scenariul care îi îngrozește pe români. Avertismentul specialiștilor: ”Să nu ne jucăm cu focul”
20:30
VideoJurnal Antena Sport | Elias Charalambous vrea să îmbătrânească pe bancă, la fel ca Mircea Lucescu
20:26
VideoJurnal Antena Sport | Cipru – România, meci de totul sau nimic pentru tricolori
20:20
VideoJurnal Antena Sport | Tamaş şi Alexa au dat de greu din prima la Asia Express
20:12
Şeful Ferrari nu şi-a pierdut încrederea în Lewis Hamilton: “Ne putem aştepta ca el să fie pe podium”
20:01
Mihai Pintilii: “Ordinele la FCSB le dă doar Gigi Becali”! Cine e antrenorul principal al campioanei
19:50
Fenerbahce a anunţat de ce l-a demis pe Jose Mourinho: “A fost inacceptabil”
Vezi toate știrile
1 Virgiliu Postolachi pleacă de la CFR Cluj şi semnează cu o rivală 2 Scenariul pentru ca România să mai câştige grupa şi să se califice la World Cup 2026, după victoriile Austriei şi Bosniei 3 Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic 4 Carlos Alcaraz a câștigat US Open 2025! Succes în patru seturi în finala cu Jannik Sinner 5 Dan Şucu, lovitură decisivă pentru Gigi Becali! Leo Bolgado ajunge la Rapid, după ce a fost dorit de FCSB 6 Vestea dată de Mihai Stoica despre transferurile pregătite de FCSB, în ultima zi de mercato din Liga 1
Citește și