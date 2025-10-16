Începând din 2026, Antena 1 va produce şi va difuza formatul Survivor - Antena Sport

Producătorul celor mai mari succese de audiență din 2025, Asia Express, Power Couple sau Insula Iubirii – Antena anunță achiziționarea drepturilor pentru producția și difuzarea formatului internațional Survivor, unul dintre show-urile de televiziune care au scris istorie în întreaga lume. Începând din primăvara anului 2026, show-ul care a demonstrat că imposibilul există va prinde o altă dimensiune, exclusiv, în Universul Antena!

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cel mai dur format al supraviețuirii vine la Antena 1! Reality show-ul în care concurenții învață să își asigure adăpostul, să își procure mâncarea, pe cont propriu, pe o insulă izolată, și în care fiecare dintre ei luptă pentru a merge până la capăt, cu un singur gând: să ridice deasupra capului trofeul și să obțină premiul cel mare. Alianțe strategice, probe sportive mai dificile decât s-ar fi putut aștepta și șansa de a demonstra tuturor că au ceea ce le trebuie pentru a deveni Survivor.

Începând din primăvara anului 2026, Survivor va prinde o nouă dimensiune în România, la Antena 1. Astăzi, Antena anunță startul castingului pentru reality show-ul în care concurenți din medii diverse sunt izolați într-o locație exotică, unde trebuie să supraviețuiască cu resurse limitate, să concureze în probe de forță, rezistență și strategie, și să dovedească spirit de echipă, inteligență și curaj.

Antena 1 – casa marilor reality show-uri şi a divertismentului trăit pe toate ecranele, de către milioane de români

“Prin achiziționarea formatului Survivor, Antena 1 își consolidează poziția de lider în producțiile de reality show pentru români – Asia Express, Power Couple sau Insula Iubirii. Survivor este o competiție care inspiră, provoacă și unește publicul prin povești autentice, momente de intensitate și emoție reală, Antena 1 menținându-şi astfel angajamentul de a le aduce telespectatorilor divertisment la cel mai înalt nivel.”, a declarat Mihai Ioniță, CEO Antena.