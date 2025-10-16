Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Începând din 2026, Antena 1 va produce şi va difuza formatul Survivor - Antena Sport

Home | Media | Începând din 2026, Antena 1 va produce şi va difuza formatul Survivor

Începând din 2026, Antena 1 va produce şi va difuza formatul Survivor

Publicat: 16 octombrie 2025, 18:55

Comentarii
Începând din 2026, Antena 1 va produce şi va difuza formatul Survivor

Producătorul celor mai mari succese de audiență din 2025, Asia Express, Power Couple sau Insula Iubirii – Antena anunță achiziționarea drepturilor pentru producția și difuzarea formatului internațional Survivor, unul dintre show-urile de televiziune care au scris istorie în întreaga lume. Începând din primăvara anului 2026, show-ul care a demonstrat că imposibilul există va prinde o altă dimensiune, exclusiv, în Universul Antena!

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cel mai dur format al supraviețuirii vine la Antena 1! Reality show-ul în care concurenții învață să își asigure adăpostul, să își procure mâncarea, pe cont propriu, pe o insulă izolată, și în care fiecare dintre ei luptă pentru a merge până la capăt, cu un singur gând: să ridice deasupra capului trofeul și să obțină premiul cel mare. Alianțe strategice, probe sportive mai dificile decât s-ar fi putut aștepta și șansa de a demonstra tuturor că au ceea ce le trebuie pentru a deveni Survivor.

Începând din primăvara anului 2026, Survivor va prinde o nouă dimensiune în România, la Antena 1. Astăzi, Antena anunță startul castingului pentru reality show-ul în care concurenți din medii diverse sunt izolați într-o locație exotică, unde trebuie să supraviețuiască cu resurse limitate, să concureze în probe de forță, rezistență și strategie, și să dovedească spirit de echipă, inteligență și curaj.

Antena 1 – casa marilor reality show-uri şi a divertismentului trăit pe toate ecranele, de către milioane de români

“Prin achiziționarea formatului Survivor, Antena 1 își consolidează poziția de lider în producțiile de reality show pentru români – Asia Express, Power Couple sau Insula Iubirii. Survivor este o competiție care inspiră, provoacă și unește publicul prin povești autentice, momente de intensitate și emoție reală, Antena 1 menținându-şi astfel angajamentul de a le aduce telespectatorilor divertisment la cel mai înalt nivel.”, a declarat Mihai Ioniță, CEO Antena.

Reclamă
Reclamă

Antena 1 pregăteşte un sezon impresionant al reality show-ului Survivor, care va îmbina forța brandului internațional cu expertiza locală în realizarea formatelor de mare anvergură.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cum se va termina derby-ul etapei a 13-a din Liga 1, Dinamo - Rapid?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Imagini cu rezerviştii de peste 50 de ani, chemaţi la mobilizare de Armată. "Nu pot sta toată ziua"
Observator
Imagini cu rezerviştii de peste 50 de ani, chemaţi la mobilizare de Armată. "Nu pot sta toată ziua"
Portretul lui Kevin Ciubotaru, făcut de Mircea Lucescu: “Foarte talentat, dar centrează groaznic!” De ce a fost convocat fundașul lui Hermannstadt la echipa națională
Fanatik.ro
Portretul lui Kevin Ciubotaru, făcut de Mircea Lucescu: “Foarte talentat, dar centrează groaznic!” De ce a fost convocat fundașul lui Hermannstadt la echipa națională
19:21
LIVE VIDEORomânia – Serbia se joacă ACUM, în direct în AntenaPLAY! Duel “de foc” în optimi la Europeanul pe Echipe
19:17
CFR Cluj, risc de excludere din competițiile UEFA? Cum a reacționat Neluțu Varga
19:04
Csikszereda – CFR Cluj (LIVE TEXT, 20:30). Ardelenii își joacă restanța la Miercurea Ciuc. Echipele de start
18:53
S-a înfuriat și președintele țării! Naționala care a ratat barajul la Mondial din cauza unui gol se revoltă: „Mulțumim, FIFA!”
18:39
Ionuţ Lupescu l-a criticat pe Mircea Lucescu: “Nu a făcut bine echipei naţionale”. Principalul reproş adus lui “Il Luce”
17:51
S-a stabilit cine va arbitra Dinamo – Rapid! Centralul a mai condus un alt derby în acest sezon
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali şi Marius Lăcătuş, dialog tensionat: “Am fost un prost că am crezut în tine! Îmi eşti dator” 2 “Mă aștept să fiu titular!” Răzvan Marin continuă disputa cu Mircea Lucescu 3 “Scandalosul atacant a publicat factura”. Ce s-a scris în Ucraina după ce Blănuță a donat bani către armată 4 Adrian Mutu a dat lovitura! Anunţul oficial 5 Cristi Chivu l-a anunţat deja de plecare. Românul, prima măsură radicală la Inter 6 Zeljko Kopic n-a ținut cont de orgolii. Antrenorul a numit jucătorul din Liga 1 pe care l-ar transfera la Dinamo
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediatCe i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat
Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”