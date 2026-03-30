Denver Nuggets – Golden State 116-93. Nikola Jokic, aproape de un triple double

Victorie clara pentru Denver, care după ce a fost condusă la 13 puncte, a avut o doua repriză dominantă încheiată 70-40. Partida cu Golden State a fost live în AntenaPLAY.

Nikola Jokic “a flirtat” din nou cu un triple double, doar două pase decisive lipsindu-i Joker-ului pentru al 32-lea al sezonului. El a strâns 25 puncte şi 15 recuperări, fiind secondat de Jamal Murray cu 20 puncte şi 7 pase decisive.

Denver Nuggets – Golden State 116-93

La Warriors, unde Steph Curry a lipsit pentru a 29-a oară la rând cu o problemă la genunchi care îl ţine pe margine încă din luna ianuarie, Porzingis si Podziemski au fost principalii marcatori cu 23 puncte fiecare.

Nuggets rămân pe patru în Vest, dar se apropie la un singur meci de LA Lakers, aflaţi pe trei, în timp ce Warriors ocupă ultima poziţie de play-in tournament, locul 10, mai jos de atât fiind imposibil să mai cadă din punct de vedere matematic.