Golden State - LA Lakers 99-105. Show făcut de LeBron James - Antena Sport

Antena Sport Publicat: 8 februarie 2026, 9:45

LeBron James, în timpul unui meci - Profimedia Images

Fără Luka Doncic, accidentat în sfertul al doilea din meciul jucat în urmă cu două zile impotriva Philadelphiei, LA Lakers câstigă împotriva lui Golden State care a fost si ea lipsită de superstarul Steph Curry, aflat la al treilea meci consecutiv în care nu joacă din cauza unei probleme la genunchi.

La 41 ani, LeBron James a fost cel mai bun realizator al lui Lakers, 20 puncte, 10 pase decisive şi 7 recuperări, fix în noaptea în care acum trei ani dobora recordul “all time” de puncte marcate care îi apartinea lui Kareem Abdul Jabbar.

Dacă la Lakers, Luke Kennard, transferat inainte de “trade deadline” de la Hawks in postura de jucătorul cu cel mai bun procentaj la trei puncte din ligă, a livrat 10 puncte, la Warriors, proaspătul achiziţionat Kristaps Porzingins, venit tot de la Atlanta, nu este încă refăcut.

Moses Moody a fost principalul marcator al meciului cu 25 puncte, el ajutându-i pe “Dubs” să se apropie la un singur punct în sfertul patru, însă Lakers au raspuns cu un parţial de 9-0 şi au rezolvat meciul.

