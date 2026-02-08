Golden State - LA Lakers 99-105. Show făcut de LeBron James - Antena Sport

Fără Luka Doncic, accidentat în sfertul al doilea din meciul jucat în urmă cu două zile impotriva Philadelphiei, LA Lakers câstigă împotriva lui Golden State care a fost si ea lipsită de superstarul Steph Curry, aflat la al treilea meci consecutiv în care nu joacă din cauza unei probleme la genunchi.
La 41 ani, LeBron James a fost cel mai bun realizator al lui Lakers, 20 puncte, 10 pase decisive şi 7 recuperări, fix în noaptea în care acum trei ani dobora recordul “all time” de puncte marcate care îi apartinea lui Kareem Abdul Jabbar.
Golden State – LA Lakers 99-105
Dacă la Lakers, Luke Kennard, transferat inainte de “trade deadline” de la Hawks in postura de jucătorul cu cel mai bun procentaj la trei puncte din ligă, a livrat 10 puncte, la Warriors, proaspătul achiziţionat Kristaps Porzingins, venit tot de la Atlanta, nu este încă refăcut.
Moses Moody a fost principalul marcator al meciului cu 25 puncte, el ajutându-i pe “Dubs” să se apropie la un singur punct în sfertul patru, însă Lakers au raspuns cu un parţial de 9-0 şi au rezolvat meciul.
