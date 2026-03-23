Minnesota Timberwolves – Boston Celtics 102-92. Prima victorie obţinută de Wolves în TD Garden după mai bine de 20 de ani

Minnesota a spulberat un blestem care dura de 21 ani după ce a câştigat pentru prima oară din 6 Martie 2005 la TD Garden din Boston. Dacă atunci Kevin Garnett şi Michael Olowokandi erau cei mai buni realizatori pentru Wolves, în timp ce la Celtics Paul Pierce termina cu cele mai multe puncte, de această dată istoria s-a repetat cumva, Boston dând principalul marcator al jocului, Jaylen Brown cu 29, dar pierzând meciul.
Impresionant este că Minnesota a câştigat într-un loc în care nu o mai făcuse de peste două decenii fără să îl aibă la dispoziţie pe al treilea marcator al ligii, Anthony Edwards, şi cu al doilea star al echipei, Julius Randle având al doilea cel mai slab meci al sezonului, doar 9 puncte.
Minnesota Timberwolves – Boston Celtics 102-92
Venit de pe bancă, Bones Hyland, cu 23 puncte, a fost principalul realizator de la oaspeţi, secondat de Jaden McDaniels care a înscris 15 din cele 19 puncte ale sale în sfertul trei, şi Ayo Dosunmu cu 17, acesta din urmă adus înainte de “trade deadline” de la Chicago.
La Celtics, care au condus la 15 puncte în prima repriză, Jayson Tatum, revenit miraculos după ce a suferit o ruptură a tendonului lui Ahile în urmă cu mai puţin de un an, a fost ţinut fără punct înscris până la pauză, dar avea să termine cu 16 puncte şi 11 recuperări.
Este pentru prima oară când Timberwolves câştigă ambele meciuri cu Celtics din sezonul 1999/2000 încoace, duelul din Minneapolis fiind adjudecat în noiembrie cu 119-115. Boston avea 18 victorii consecutive pe teren propriu împotriva adversarilor de duminică noapte.
- Portland Trail Blazers – Denver Nuggets 112-128. Nikola Jokic şi-a trecut în cont al 28-lea triple double
- Record uriaş stabilit de LeBron James în NBA
- Luka Doncic, magistral! A ajuns la 100 de puncte în 24 de ore după Los Angeles Lakers – Miami Heat: “Eram obosit”
- Încă un record uriaş pentru marele LeBron James: meciul 1.611 în NBA
- Luka Doncic, prestație de vis în a șaptea victorie la rând a lui LA Lakers. LeBron James nu s-a lăsat mai prejos