Minnesota Timberwolves – Boston Celtics 102-92. Prima victorie obţinută de Wolves în TD Garden după mai bine de 20 de ani
Cosmin Petrescu Publicat: 23 martie 2026, 11:26

Ayo Dosunmu, în Timberwolves - Celtics / Getty Images

Minnesota a spulberat un blestem care dura de 21 ani după ce a câştigat pentru prima oară din 6 Martie 2005 la TD Garden din Boston. Dacă atunci Kevin Garnett şi Michael Olowokandi erau cei mai buni realizatori pentru Wolves, în timp ce la Celtics Paul Pierce termina cu cele mai multe puncte, de această dată istoria s-a repetat cumva, Boston dând principalul marcator al jocului, Jaylen Brown cu 29, dar pierzând meciul.

Impresionant este că Minnesota a câştigat într-un loc în care nu o mai făcuse de peste două decenii fără să îl aibă la dispoziţie pe al treilea marcator al ligii, Anthony Edwards, şi cu al doilea star al echipei, Julius Randle având al doilea cel mai slab meci al sezonului, doar 9 puncte.

Minnesota Timberwolves – Boston Celtics 102-92

Venit de pe bancă, Bones Hyland, cu 23 puncte, a fost principalul realizator de la oaspeţi, secondat de Jaden McDaniels care a înscris 15 din cele 19 puncte ale sale în sfertul trei, şi Ayo Dosunmu cu 17, acesta din urmă adus înainte de “trade deadline” de la Chicago.

La Celtics, care au condus la 15 puncte în prima repriză, Jayson Tatum, revenit miraculos după ce a suferit o ruptură a tendonului lui Ahile în urmă cu mai puţin de un an, a fost ţinut fără punct înscris până la pauză, dar avea să termine cu 16 puncte şi 11 recuperări.

Este pentru prima oară când Timberwolves câştigă ambele meciuri cu Celtics din sezonul 1999/2000 încoace, duelul din Minneapolis fiind adjudecat în noiembrie cu 119-115. Boston avea 18 victorii consecutive pe teren propriu împotriva adversarilor de duminică noapte.

Baschetul din NBA continuă în AntenaPLAY la finalul săptămânii. Duminică spre luni, de la ora 02:30, va avea loc meciul New York Knicks – Oklahoma City Thunder. Tot duminică spre luni, de la ora 05:00, va avea loc meciul dintre Golden State Warriors şi Denver Nuggets.

