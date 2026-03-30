Shai Gilgeous-Alexander, prestaţie de vis în Oklahoma City – New York 111-110. Un fan a câştigat 20.000 de dolari

Oklahoma City câştigă şi rămâne cu cel mai bun bilanţ din NBA, aceasta fiind a 14-a victorie în ultimele 15 meicuri pentru campioana NBA. Partida cu New York Knicks a fost live în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Shai Gilgeous-Alexander a fost cel mai bun marcator pentru Thunder cu 30 puncte, 13 dintre ele venind de la linia de fault unde a beneficiat de 16 aruncări.

Oklahoma City – New York 111-110

La new yorkezi, Jalen Brunson a avut tot 30 puncte, aceasta fiind pentru a 100-a oară când reuşeşte minim 30 puncte într-un joc, performanţa care în istoria francizei a mai fost realizat doar de Patrick Ewing si Carmelo Anthony.

Knicks n-au mai câştigat cu Thunder din noiembrie 2022, de atunci consemnându-se şase victorii la rând pentru OKC.

În primul timeout din sfertul 2, un fan a câştigat concursul de libere şi a avut şansa unei aruncări de la centru pentru 20.000$. A marcat din prima şi a pleacat acasă cu banii, fiind ovaţionat de întreaga arenă.