Statistică ieșită din comun în NBA. Detaliul care a surprins la New York Knicks @ Detroit Pistons - Antena Sport

Statistică ieșită din comun în NBA. Detaliul care a surprins la New York Knicks @ Detroit Pistons

Andrei Nicolae Publicat: 7 februarie 2026, 12:03

Statistică ieșită din comun în NBA. Detaliul care a surprins la New York Knicks @ Detroit Pistons

Imagine din meciul dintre Detroit Pistons și New York Knicks

Detroit Pistons și New York Knicks s-au întâlnit în noaptea de vineri spre sâmbătă într-un nou meci din NBA, iar liderul din Est a câștigat la aproape 40 de puncte diferență. Pe lângă ecartul uriaș setat de echipa din Michigan, un alt aspect a ieșit în evidență, și anume cifrele înregistrate de toți jucătorii la “capitolul puncte marcate”, unde niciunul nu a ajuns la borna de 20.

Partida din NBA dintre Pistons și Knicks se anunța extrem de interesantă, ținând cont că pe parchetul din Little Caesars Arena se duelau echipele clasate pe locul 1, respectiv 3, în Conferința de Est. Duelul nu a fost așa echilibrat pe cât se așteptau fanii baschetului, trupa antrenată de J.B. Bickerstaff câștigând cu 118-80.

Meci cu 198 de puncte fără jucător cu 20+

Meciul a început bine pentru Detroit, care după primul sfert avea deja un avans de 11 puncte. La pauza mare, Pistons își măriseră ecartul, iar după 24 de minute de joc tabela indica scorul de 63-42.

După ieșirea de la vestiare, tot liderul din Est s-a dovedit a fi mai “în priză”, iar după sfertul al treilea diferența dintre cele două era de 30 de puncte. În ultima parte a meciului, Pistons au ajuns la un moment dat să conducă și la 43 de puncte, “demolându-și” complet adversara.

Partida s-a încheiat cu scorul de 118-80, cel mai bun marcator al meciului venind, culmea, de la echipa care a înscris mai puțin. Mikal Bridges a înscris 19 puncte, în timp ce de la Detroit Daniss Jenkins a ieșit în evidență cu 18 puncte.

Situația de la meciul de pe Little Caesars Arena e totuși una bizară, ținând cont că de la nicio echipă n-a existat un marcator cu peste 20 de puncte, ceva ce este o normalitate în NBA mai ales în rândul echipelor câștigătoare care au o ofensivă solidă, așa cum este primul loc din Est. Dacă de la New York nu exista neapărat așteptarea să iasă în evidență cineva bazându-ne pe numărul de puncte marcate, e ieșit din comun că nici de la Pistons n-a marcat nimeni 20 de puncte.

A trăit fără plămâni 48 de ore, până la transplant. Cum l-au ținut medicii în viațăA trăit fără plămâni 48 de ore, până la transplant. Cum l-au ținut medicii în viață
Statistica respectivă pune în evidență alt aspect, jocul colectiv al trupei din Michigan, care a avut 12 marcatori diferiți. Starul Cade Cunningham, selectat și pentru All-Star Game-ul de duminică, a ajuns doar la borna 11.

NBA, exclusiv pe AntenaPLAY

NBA, cea mai tare ligă de baschet din lume, se vede exclusiv în România pe AntenaPLAY. Acțiunea continuă în luna februarie cu următoarele transmisiuni:

  • 7 Februarie, ora 22:30, Houston Rockets @ Oklahoma City Thunder
  • 8 Februarie, ora 3:30 (noaptea de sâmbătă spre duminică), Golden State Warriors @ Los Angeles Lakers
  • 14 Februarie, ora 4:00 (noaptea de vineri spre sâmbătă), NBA All Star Weekend – Rising Stars Challenge
  • 15 Februarie, ora 0:00 (noaptea de sâmbătă spre duminică), NBA All Star Saturday
  • 16 Februarie, ora 0:00 (noaptea de duminică spre luni), 2026 NBA All Star Game
  • 22 Februarie, ora 22:30, Denver Nuggets @ Golden State Warriors
  • 23 Februarie, ora 1:30 (noaptea de sâmbătă spre duminică), Boston Celtics @ Los Angeles Lakers
  • 28 Februarie, ora 4:30 (noaptea de vineri spre sâmbătă), Denver Nuggets @ Oklahoma City Thunder
  • 29 Februarie, ora 3:30 (noaptea de sâmbătă spre duminică), Los Angeles Lakers @ Golden State Warriors
