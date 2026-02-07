Statistică ieșită din comun în NBA. Detaliul care a surprins la New York Knicks @ Detroit Pistons - Antena Sport

Detroit Pistons și New York Knicks s-au întâlnit în noaptea de vineri spre sâmbătă într-un nou meci din NBA, iar liderul din Est a câștigat la aproape 40 de puncte diferență. Pe lângă ecartul uriaș setat de echipa din Michigan, un alt aspect a ieșit în evidență, și anume cifrele înregistrate de toți jucătorii la “capitolul puncte marcate”, unde niciunul nu a ajuns la borna de 20.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Partida din NBA dintre Pistons și Knicks se anunța extrem de interesantă, ținând cont că pe parchetul din Little Caesars Arena se duelau echipele clasate pe locul 1, respectiv 3, în Conferința de Est. Duelul nu a fost așa echilibrat pe cât se așteptau fanii baschetului, trupa antrenată de J.B. Bickerstaff câștigând cu 118-80.

Meci cu 198 de puncte fără jucător cu 20+

Meciul a început bine pentru Detroit, care după primul sfert avea deja un avans de 11 puncte. La pauza mare, Pistons își măriseră ecartul, iar după 24 de minute de joc tabela indica scorul de 63-42.

Paul Reed gets the TOUGH and-1 to fall 🔥

Pistons remain ahead in Q3 on Prime… Tap to watch: https://t.co/jyPMIW0weR pic.twitter.com/WIwyNKT4av

— NBA (@NBA) February 7, 2026

După ieșirea de la vestiare, tot liderul din Est s-a dovedit a fi mai “în priză”, iar după sfertul al treilea diferența dintre cele două era de 30 de puncte. În ultima parte a meciului, Pistons au ajuns la un moment dat să conducă și la 43 de puncte, “demolându-și” complet adversara.