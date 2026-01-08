Trae Young pleacă de la Atlanta Hawks! Doi jucători vin de la Washington în locul vedetei de 27 de ani - Antena Sport

Clubul Atlanta Hawks, din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), a ajuns la un acord pentru a-l trimite la Washington Wizards pe coordonatorul său Trae Young, vedeta echipei din 2018, au relatat, miercuri seara, mai multe publicaţii americane, citate de AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În timp ce Hawks încă juca pe teren propriu cu New Orleans Pelicans (117-100), transferul lui Trae Young, care era prezent în sală, dar nu era disponibil pentru meci, a fost anunţat de posturile de televiziune ESPN şi The Athletic.

Trae Young pleacă de la Atlanta Hawks

În cadrul aceleiaşi tranzacţii, CJ McCollum şi Corey Kispert au făcut drumul invers.

Jucătorul american în vârstă de 27 de ani, de patru ori selecţionat pentru All-Star Game, se alătură astfel echipei Washington Wizards, aflată pe ultimul loc în clasament şi care se află în reconstrucţie de mai multe sezoane.

Young a disputat doar 10 meciuri în acest sezon (cu medii de 19,3 puncte şi 8,9 pase decisive), fiind afectat de o entorsă de ligament la genunchiul drept. Jucător cu mare abilitate la aruncările de la distanţă, Young a fost cel mai prolific pasator al NBA în sezonul trecut.