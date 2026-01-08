Trae Young pleacă de la Atlanta Hawks! Doi jucători vin de la Washington în locul vedetei de 27 de ani - Antena Sport

Clubul Atlanta Hawks, din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), a ajuns la un acord pentru a-l trimite la Washington Wizards pe coordonatorul său Trae Young, vedeta echipei din 2018, au relatat, miercuri seara, mai multe publicaţii americane, citate de AFP.
În timp ce Hawks încă juca pe teren propriu cu New Orleans Pelicans (117-100), transferul lui Trae Young, care era prezent în sală, dar nu era disponibil pentru meci, a fost anunţat de posturile de televiziune ESPN şi The Athletic.
Trae Young pleacă de la Atlanta Hawks
În cadrul aceleiaşi tranzacţii, CJ McCollum şi Corey Kispert au făcut drumul invers.
Jucătorul american în vârstă de 27 de ani, de patru ori selecţionat pentru All-Star Game, se alătură astfel echipei Washington Wizards, aflată pe ultimul loc în clasament şi care se află în reconstrucţie de mai multe sezoane.
Young a disputat doar 10 meciuri în acest sezon (cu medii de 19,3 puncte şi 8,9 pase decisive), fiind afectat de o entorsă de ligament la genunchiul drept. Jucător cu mare abilitate la aruncările de la distanţă, Young a fost cel mai prolific pasator al NBA în sezonul trecut.
BREAKING: The Atlanta Hawks are trading four-time NBA All-Star Trae Young to the Washington Wizards for CJ McCollum and Corey Kispert, sources tell ESPN. pic.twitter.com/WIf8rhrRFu
— Shams Charania (@ShamsCharania) January 8, 2026
Recrutat de pe locul al cincilea la draftul (selecţia noilor jucători) din 2018 de către Dallas Mavericks şi transferat imediat la schimb cu Luka Doncic, Trae Young plăteşte preţul pentru evoluţia din acest sezon a puternicului jucător Jalen Johnson şi cu care Hawks a atins pragul de maximă performanţă în 2021, după o înfrângere în finala conferinţei.
Atlanta a pierdut apoi de două ori în primul tur din play-off în ultimele două sezoane.
Young are un contract în valoare de circa 45 de milioane de dolari în acest sezon, cu o opţiune pe un an pe care o poate activa vara viitoare.
Hawks ocupă locul 10 în Conferinţa de Est, iar Wizards se află pe 14.
Baschetul din NBA continuă în AntenaPLAY la finalul săptămânii. Sâmbătă, de la ora 05:30, va avea loc meciul dintre Milwaukee Bucks şi Los Angeles Lakers, urmând ca duminică, de la ora 02:30, să se dispute partida Los Angeles Clippers – Detroit Pistons.
