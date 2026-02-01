Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Columbus Blue Jackets, a cincea victorie la rând în NHL. Campioana Florida Panthers, învinsă acasă - Antena Sport

Home | NHL | Columbus Blue Jackets, a cincea victorie la rând în NHL. Campioana Florida Panthers, învinsă acasă
VIDEO

Columbus Blue Jackets, a cincea victorie la rând în NHL. Campioana Florida Panthers, învinsă acasă

Andrei Nicolae Publicat: 1 februarie 2026, 15:55

Comentarii
Columbus Blue Jackets, a cincea victorie la rând în NHL. Campioana Florida Panthers, învinsă acasă

Un jucător al celor de la Florida Panthers / X @FlaPanthers

Columbus Blue Jackets a învins în deplasare, cu scorul de 5-3, formaţia San Jose Sharks, într-un meci disputat sâmbătă seara în NHL.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cele două echipe s-au aflat la egalitate, 3-3, până în finalul reprizei secunde, când Damon Severson a readus-o pe Blue Jackets în avantaj, înainte ca Mason Marchment să stabilească rezultatul final, în ultima repriză.

Campioana Florida Panthers, învinsă de Winnipeg Jets

Tot sâmbătă, Colorado Avalanche, liderul Conferinţei de Vest a NHL, a obţinut un succes categoric, scorul de 5-2, pe terenul formaţiei Detroit Red Wings.

Nathan MacKinnon a reuşit o dublă pentru învingător, devenind primul jucător care atinge borna de 40 de goluri marcate de la debutul sezonului.

În meciul transmis pe AntenaPLAY, Florida Panthers a fost învinsă de Winnipeg Jets cu scorul de 2-1. Campioana en-titre a condus cu 1-0 după primele două perioade, însă în partea a treia canadienii au revenit prin reușitele lui Cole Perfetti și Mark Scheifele.

Reclamă
Reclamă

 

Astăzi, de la ora 22:00, va avea loc meciul dintre Los Angeles Kings și Carolina Hurricanes, care se va vedea în AntenaPLAY.

Sursa: Agerpres.ro

"Te bat de te rup". Femeie din Vrancea, găsită moartă în casă. Fusese bătută cu bestialitate luna trecută"Te bat de te rup". Femeie din Vrancea, găsită moartă în casă. Fusese bătută cu bestialitate luna trecută
Reclamă

Rezultate:

  • Philadelphia Flyers – Los Angeles Kings 2-3, după prelungiri
  • Detroit Red Wings – Colorado Avalanche 0-5
  • Pittsburgh Penguins – New York Rangers 6-5
  • Calgary Flames – San Jose Sharks 3-2
  • Florida Panthers – Winnipeg Jets 1-2
  • Washington Capitals – Carolina Hurricanes 4-3, după prelungiri
  • Vancouver Canucks – Toronto Maple Leafs 2-3, după lovituri de departajare
  • St Louis Blues – Columbus Blue Jackets 3-5
  • Buffalo Sabres – Montreal Canadiens 2-4
  • New York Islanders – Nashville Predators 3-4
  • Ottawa Senators – New Jersey Devils 4-1
  • Utah Mammoth – Dallas Stars 2-3
  • Edmonton Oilers – Minnesota Wild 3-7
  • Vegas Golden Knights – Seattle Kraken 2-3
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Este Denis Drăguş o pierdere mare pentru România pentru meciul cu Turcia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum poţi reduce factura la căldură cu până la 15% fără să faci frigul. Sfaturile experţilor
Observator
Cum poţi reduce factura la căldură cu până la 15% fără să faci frigul. Sfaturile experţilor
Atacantul intrat pe lista FCSB este un brazilian de 26 de ani. La mijloc sunt 400.000 de euro! Exclusiv
Fanatik.ro
Atacantul intrat pe lista FCSB este un brazilian de 26 de ani. La mijloc sunt 400.000 de euro! Exclusiv
17:53
„E timpul lui Haaland”. Reacția fanilor lui Tottenham, după ce Radu Drăgușin a fost titularizat în meciul cu Man. City
17:30
LIVE TEXTFarul – Universitatea Craiova 3-0. Oltenii, „distruși” la Ovidiu în 30 de minute. Maftei a marcat și el
17:28
Tottenham – Manchester City LIVE SCORE (18:30). Radu Drăgușin este titular după un an în Premier League
17:26
Andrei Rațiu i-a provocat o criză de nervi lui Vinicius, în Real Madrid – Rayo 2-1. Nota primită de fundașul român
17:19
Șase milioane de euro pentru Umit Akdag! Ce club insistă pentru transferul acestuia
17:09
Real Madrid – Rayo Vallecano 2-1. Victorie dramatică pentru „los blancos”. Kylian Mbappe, erou pe ”Bernabeu”
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Plecare de la Manchester City 2 Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora” 3 Ce lovitură dă Gigi Becali pe piaţa transferurilor! Jucătorul calificat la World Cup 2026 vine la FCSB 4 FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular! 5 EXCLUSIVJucătorul pentru care Gigi Becali n-a vrut să plăteacă 400.000 de euro a semnat 6 Un club uriaş din Europa îl transferă pe Benzema. Francezul va avea un salariu de 20 de milioane de euro!
Citește și
Cele mai citite
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
E multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasateE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate