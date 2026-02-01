Columbus Blue Jackets, a cincea victorie la rând în NHL. Campioana Florida Panthers, învinsă acasă - Antena Sport

Un jucător al celor de la Florida Panthers / X @FlaPanthers

Columbus Blue Jackets a învins în deplasare, cu scorul de 5-3, formaţia San Jose Sharks, într-un meci disputat sâmbătă seara în NHL.

Cele două echipe s-au aflat la egalitate, 3-3, până în finalul reprizei secunde, când Damon Severson a readus-o pe Blue Jackets în avantaj, înainte ca Mason Marchment să stabilească rezultatul final, în ultima repriză.

Campioana Florida Panthers, învinsă de Winnipeg Jets

Tot sâmbătă, Colorado Avalanche, liderul Conferinţei de Vest a NHL, a obţinut un succes categoric, scorul de 5-2, pe terenul formaţiei Detroit Red Wings.

Nathan MacKinnon a reuşit o dublă pentru învingător, devenind primul jucător care atinge borna de 40 de goluri marcate de la debutul sezonului.

În meciul transmis pe AntenaPLAY, Florida Panthers a fost învinsă de Winnipeg Jets cu scorul de 2-1. Campioana en-titre a condus cu 1-0 după primele două perioade, însă în partea a treia canadienii au revenit prin reușitele lui Cole Perfetti și Mark Scheifele.