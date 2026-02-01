Columbus Blue Jackets, a cincea victorie la rând în NHL. Campioana Florida Panthers, învinsă acasă - Antena Sport

Columbus Blue Jackets a învins în deplasare, cu scorul de 5-3, formaţia San Jose Sharks, într-un meci disputat sâmbătă seara în NHL.
Cele două echipe s-au aflat la egalitate, 3-3, până în finalul reprizei secunde, când Damon Severson a readus-o pe Blue Jackets în avantaj, înainte ca Mason Marchment să stabilească rezultatul final, în ultima repriză.
Campioana Florida Panthers, învinsă de Winnipeg Jets
Tot sâmbătă, Colorado Avalanche, liderul Conferinţei de Vest a NHL, a obţinut un succes categoric, scorul de 5-2, pe terenul formaţiei Detroit Red Wings.
Nathan MacKinnon a reuşit o dublă pentru învingător, devenind primul jucător care atinge borna de 40 de goluri marcate de la debutul sezonului.
În meciul transmis pe AntenaPLAY, Florida Panthers a fost învinsă de Winnipeg Jets cu scorul de 2-1. Campioana en-titre a condus cu 1-0 după primele două perioade, însă în partea a treia canadienii au revenit prin reușitele lui Cole Perfetti și Mark Scheifele.
Astăzi, de la ora 22:00, va avea loc meciul dintre Los Angeles Kings și Carolina Hurricanes, care se va vedea în AntenaPLAY.
Rezultate:
- Philadelphia Flyers – Los Angeles Kings 2-3, după prelungiri
- Detroit Red Wings – Colorado Avalanche 0-5
- Pittsburgh Penguins – New York Rangers 6-5
- Calgary Flames – San Jose Sharks 3-2
- Florida Panthers – Winnipeg Jets 1-2
- Washington Capitals – Carolina Hurricanes 4-3, după prelungiri
- Vancouver Canucks – Toronto Maple Leafs 2-3, după lovituri de departajare
- St Louis Blues – Columbus Blue Jackets 3-5
- Buffalo Sabres – Montreal Canadiens 2-4
- New York Islanders – Nashville Predators 3-4
- Ottawa Senators – New Jersey Devils 4-1
- Utah Mammoth – Dallas Stars 2-3
- Edmonton Oilers – Minnesota Wild 3-7
- Vegas Golden Knights – Seattle Kraken 2-3
