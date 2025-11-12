Ce înseamnă pentru tricolori să li se cânte imnul "Deşteaptă-te, române!" la fiecare meci - Antena Sport

Fotbaliştilor lui Lucescu li se face pielea de găină când cântă cu voce tare “Deşteaptă-te, române!”. Imnul aduce plusul de energie pentru Ianis Hagi, Man sau Mihăilă la meciuri.
Jucătorii naţionalei şi-au făcut un obicei la meciuri. Cântă imnul cu voce tare, împreună cu fanii României.
“Cu corpul, cu mintea, cu sufletul. Simţi din cap până în picioare, ţi se face pielea de găină de fiecare dată când îţi cântă imnul”, a mărturisit Valentin Mihăilă.
Reporter: Cum te simţi când îţi cântă imnul?
Deian Sorescu: Mândru şi împlinit
Fotbaliştii lui Lucescu nu îşi iau energia la meciuri doar din imn. Au şi alte metode la care apelează în ziua marilor bătălii.
Deian Sorescu: Să zic, legătura cu familia
Valentin Mihăilă: O cafeluţă după micul-dejun. Îmi place să mă odihnesc după prânz
Ei sunt atenţi şi la ce mănâncă în ziua meciurilor.
Reporter: Cât de mult contează ce pui în farfurie atunci când joci la cel mai înalt nivel?
Deian Sorescu: Foarte mult
Valentin Mihăilă: Trebuie să menţii acei carbohodraţi şi acele proteine pe care le “inhalăm”, să spunem aşa
