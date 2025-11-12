Ce înseamnă pentru tricolori să li se cânte imnul "Deşteaptă-te, române!" la fiecare meci - Antena Sport

Fotbaliştilor lui Lucescu li se face pielea de găină când cântă cu voce tare “Deşteaptă-te, române!”. Imnul aduce plusul de energie pentru Ianis Hagi, Man sau Mihăilă la meciuri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jucătorii naţionalei şi-au făcut un obicei la meciuri. Cântă imnul cu voce tare, împreună cu fanii României.

“Cu corpul, cu mintea, cu sufletul. Simţi din cap până în picioare, ţi se face pielea de găină de fiecare dată când îţi cântă imnul”, a mărturisit Valentin Mihăilă.

Reporter: Cum te simţi când îţi cântă imnul?

Deian Sorescu: Mândru şi împlinit