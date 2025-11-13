Radu Drăguşin, primul jucător din Generaţia de suflet care a venit să vadă muralul realizat pentru European - Antena Sport

România e la înălţime! Radu Drăguşin e primul jucător din Generaţia de suflet care a venit să vadă muralul pictat pe un bloc din Bucureşti, în cinstea Europeanului de film pe care naţionala l-a făcut anul trecut.
Radu Drăguşin, Stanciu şi “Sonic” Raţiu au parte de un mural în Bucureşti, care să le aducă aminte fanilor de Europeanul de poveste din Germania.
“E un sentiment plăcut, nu e vorba doar de acest sentiment, cât şi despre munca din spatele acestei imagini. Această imagine vorbeşte despre toată munca pe care am avut-o în ultimii ani, mai ales la naţională”, a declarat Radu Drăguşin pentru AntenaSport.
Generaţia de suflet visează la un mural şi cu Mondialul din America.
Reporter: Te motivează şi mai tare să daţi totul şi să ajungeţi la World Cup?
Radu Drăguşin: Da, bineînţeles, mai ales după acest mural… Este un mural incredibil, sincer.
Logodnica şi sora lui Drăguşin au admirat şi ele muralul. Nici mascota Ronny n-a lipsit.
“Atât colegii, cât şi familia au fost foarte plăcut surprinşi şi bucuroşi pentru mine. Au fost şi mândri de mine în acel moment”, a mărturisit Radu Drăguşin.
