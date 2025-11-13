Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Radu Drăguşin, primul jucător din Generaţia de suflet care a venit să vadă muralul realizat pentru European - Antena Sport

Home | Suporter.as.ro | Radu Drăguşin, primul jucător din Generaţia de suflet care a venit să vadă muralul realizat pentru European
Video

Radu Drăguşin, primul jucător din Generaţia de suflet care a venit să vadă muralul realizat pentru European

Publicat: 13 noiembrie 2025, 22:18

Comentarii

România e la înălţime! Radu Drăguşin e primul jucător din Generaţia de suflet care a venit să vadă muralul pictat pe un bloc din Bucureşti, în cinstea Europeanului de film pe care naţionala l-a făcut anul trecut.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Radu Drăguşin, Stanciu şi “Sonic” Raţiu au parte de un mural în Bucureşti, care să le aducă aminte fanilor de Europeanul de poveste din Germania.

“E un sentiment plăcut, nu e vorba doar de acest sentiment, cât şi despre munca din spatele acestei imagini. Această imagine vorbeşte despre toată munca pe care am avut-o în ultimii ani, mai ales la naţională”, a declarat Radu Drăguşin pentru AntenaSport.

Generaţia de suflet visează la un mural şi cu Mondialul din America.

Reporter: Te motivează şi mai tare să daţi totul şi să ajungeţi la World Cup?

Reclamă
Reclamă

Radu Drăguşin: Da, bineînţeles, mai ales după acest mural… Este un mural incredibil, sincer.

Logodnica şi sora lui Drăguşin au admirat şi ele muralul. Nici mascota Ronny n-a lipsit.

“Atât colegii, cât şi familia au fost foarte plăcut surprinşi şi bucuroşi pentru mine. Au fost şi mândri de mine în acel moment”, a mărturisit Radu Drăguşin.

Câte mii de lei trimit acasă, lună de lună, angajaţii nepalezi din RomâniaCâte mii de lei trimit acasă, lună de lună, angajaţii nepalezi din România
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi Universitatea Craiova să ia titlul în acest sezon fără Mirel Rădoi?
Loading ... Loading ...
Citește și:
10 lei litrul de motorină, scenariul negru al specialiştilor. Preţul creşte aproape zilnic
Observator
10 lei litrul de motorină, scenariul negru al specialiştilor. Preţul creşte aproape zilnic
Ce se întâmplă în viața lui Cristi Tănase după ce a depus actele de divorț. E anunțul momentului
Fanatik.ro
Ce se întâmplă în viața lui Cristi Tănase după ce a depus actele de divorț. E anunțul momentului
21:51
FotoTricolorii au ajuns la Zenica, unde vor juca meciul crucial cu Bosnia! Cum arată hotelul în care au fost cazaţi
21:45
LIVE SCOREFranţa – Ucraina, Irlanda – Portugalia şi Anglia – Serbia se joacă ACUM. Armenia – Ungaria 0-1. Rezultatele zilei
21:42
Cosmin Olăroiu, şanse minime de calificare la World Cup 2026! Arabii au explodat: “Un antrenor terminat”
21:19
VideoJurnal Antena Sport | Radu Drăguşin e convins că România va învinge Bosnia şi San Marino
21:11
Tony da Silva, dat afară de la Poli Iaşi: “Pe cale amiabilă!” Tehnicianul refuză să semneze şi cere 25.000 de euro
20:28
Erling Haaland a reuşit o “dublă” în Norvegia – Estonia şi a atins o bornă uluitoare!
Vezi toate știrile
1 FotoDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală 2 Clubul care a evoluat în Liga 1, exclus din toate competițiile din România! De ce s-a ajuns la această situație 3 Amendat de Gigi Becali, Daniel Bîrligea și-a aflat și pedeapsa de la Disciplină. Cât stă suspendat 4 Foto“Vă pupă păpușicile!” Prima postare a lui Gabi Tamaş după ce el şi Dan Alexa au câştigat Asia Express 5 FotoA murit Horia Moculescu! Compozitorul era mare fan FCSB şi i-a ţinut partea lui Becali în conflictul cu armata 6 Ricardo Cadu, dezvăluiri din trecutul lui Filipe Coelho. Ce şanse are Craiova la titlu cu el antrenor: “Eu cred…”
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!