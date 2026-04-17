Fetele sunt fresh pentru Mondial. Cum îşi păstrează “tricolorele” fizicul de invidiat

Fetele din naţională pun toată dragostea în teren cu speranţa că vor ajunge la Mondial şi ca să pună putere ele sunt atente la tot ce mănâncă. Un mic dejun fresh le fă puteri nebănuite la meciuri.

Naţionala de fete trage tare să prindă un turneu final. Mondialul e marele lor vis. Acum ele se pregătesc pentru bătălia cu Cipru şi, ca să fie în formă, ele apelează la o alimentaţie mai fresh.

“De obicei mănânc avocado la micul dejun”, “Cel mai des, ce am în ghiozdan, îaninte de antrenamente, am o banană”, “Înainte de antrenament, de obicei o banană”, “Cred că am făcut exces de avocado cu ouă, dimineaţa, iar la prânz – pastele”, cam asta mănâcă jucătoarele naţionalei înainte de antrenamente.

Pofta de fotbal va fi mare şi la vară pentru fetele din naţionala României, ele vor fi cu ochii pe Mondialul din America. Unde tricolorele şi au ales favoritele: “Ţin cu Spania”.