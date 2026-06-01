Home | Alte sporturi | Handbal | Isabelle Gullden ştie care e principala armă a CSM-ului înainte de Final 4! Sfat uriaş pentru “tigroaice”
EXCLUSIV

Isabelle Gullden ştie care e principala armă a CSM-ului înainte de Final 4! Sfat uriaş pentru “tigroaice”

Dan Roșu Publicat: 1 iunie 2026, 11:34

Comentarii
Isabelle Gullden ştie care e principala armă a CSM-ului înainte de Final 4! Sfat uriaş pentru tigroaice

Isabella Gullden - Profimedia Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Isabelle Gullden (36 de ani), uriaşa jucătoare care a câştigat Liga Campionilor cu CSM Bucureşti în 2016, susţine că echipa noastră are o armă extrem de importantă în lupta pentru trofeul Ligii, ce se va duce în acest weekend, la Budapesta.

CSM o va întâlni în semifinale pe Metz şi, dacă va trece de echipa din Franţa, se va duela cu învingătoarea dintre Brest şi Gyor, maghiarele fiind mari favorite. Gullden, antrenor secund la campioana IK Sävehof, susţine că principala armă a CSM-ului este Bojana Popovic.

Bojana Popovic, principalul atu al CSM-ului în Final 4

“La asta e ea foarte bună, să scoată maximul dintre fiecare jucătoare. Păstrează lucrurile simple, dar toată lumea dă 100% în ceea ce face. Toată lumea crede în ceea ce face. Fiecare atac şi fiecare fază defensivă e extrem de importantă pentru ea.

Dacă te uiţi la întreg sezonul, Gyor e e favorită. Dar cine a fost la un Final 4 ştie că e vorba strict de acele două meciuri. E vorba despre forma portarului, de starea echipei. Fiecare vrea să câştige, dar Gyor are toată echipa şi va fi greu de bătut.

Reclamă
Reclamă

Au trecut 10 şi cred că e timpul să aducem titlul înapoi în România. Le transmit să se relaxeze şi să se distreze. Sunt doar două meciuri, orice se poate întâmpla”, a spus Bella Gullden, în exclusivitate pentru Antena Sport.

CSM Bucureşti a ajuns la 10 victorii consecutive în Champions League, iar marele merit îl are Bojana Popovic, antrenoarea iubită deja de fanii din România.

Cele patru echipe calificate vor lupta pentru turneu pe 6 și 7 iunie, pe arena MVM Dome din Budapesta. Semifinalele vor avea loc de la 16:00 și 19:00 pe 6 iunie, iar finala mică și finala mare a doua zi, de la aceleași ore.

Performanţă rară pentru un labrador din România. Tobi a intrat într-un club select al câinilor de salvarePerformanţă rară pentru un labrador din România. Tobi a intrat într-un club select al câinilor de salvare
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în grupa de Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
De la patru roți la două. Cât economisesc pe lună românii care renunţă la maşină
Observator
De la patru roți la două. Cât economisesc pe lună românii care renunţă la maşină
Securitate maximă pentru naționala Angliei la Campionatul Mondial: „Cușca de oțel a leilor!”. Scut împotriva lunetiștilor și a atacurilor cu drone
Fanatik.ro
Securitate maximă pentru naționala Angliei la Campionatul Mondial: „Cușca de oțel a leilor!”. Scut împotriva lunetiștilor și a atacurilor cu drone
12:39

Guillermo Ochoa scrie istorie alături de Lionel Messi şi Cristiano Ronaldo! A fost convocat pentru a şasea oară la Cupa Mondială
12:18

EXCLUSIVAdi Mutu, aproape de revenirea în Liga 1! E pe lista unui club de play-off
11:40

Georgia – România LIVE VIDEO (marţi, 20:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Gică Hagi revine pe banca echipei naţionale
11:05

Scouterii din Anglia, dezamăgiţi de Octavian Popescu: “Au plecat la pauză”. Nici Craiova şi U Cluj nu au impresionat
10:35

VideoToată lumea la World Cup 2026, toată lumea la Antena. Muzica memorabilă la Cupa Mondială
10:32

VIDEOViolenţe la Paris după finala Ligii Campionilor: peste 890 de reţineri
Vezi toate știrile
1 O nouă plecare de la Dinamo. Fotbalistul luat de la Farul e aproape de transfer 2 Şi-a anunţat retragerea după barajul dramatic Farul – Chindia: “A fost ultimul meci” 3 O victorie pentru istoria tenisului! Sorana Cîrstea a reușit ceva fără precedent la Grand Slam-uri 4 Un model OnlyFans i-a propus o noapte de amor eroului de la PSG, însă răspunsul a venit de la soția jucătorului! 5 Îşi ia cetăţenia română şi vrea să joace pentru naţionala antrenată de Gică Hagi: “Începem demersurile” 6 Sorana Cîrstea și-a aflat adversara din sferturile Roland Garros. Meci istoric “de foc” pentru româncă
Citește și
Cele mai citite
Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFAVeste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA
Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedeteleSituație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele
„L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo„L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo
Primul mare transfer pregătit de Rapid: jucătorul de 5.000.000 de euro ar putea ajunge în GiuleştiPrimul mare transfer pregătit de Rapid: jucătorul de 5.000.000 de euro ar putea ajunge în Giuleşti