Isabelle Gullden ştie care e principala armă a CSM-ului înainte de Final 4! Sfat uriaş pentru “tigroaice”

Isabelle Gullden (36 de ani), uriaşa jucătoare care a câştigat Liga Campionilor cu CSM Bucureşti în 2016, susţine că echipa noastră are o armă extrem de importantă în lupta pentru trofeul Ligii, ce se va duce în acest weekend, la Budapesta.

CSM o va întâlni în semifinale pe Metz şi, dacă va trece de echipa din Franţa, se va duela cu învingătoarea dintre Brest şi Gyor, maghiarele fiind mari favorite. Gullden, antrenor secund la campioana IK Sävehof, susţine că principala armă a CSM-ului este Bojana Popovic.

Bojana Popovic, principalul atu al CSM-ului î n Final 4

“La asta e ea foarte bună, să scoată maximul dintre fiecare jucătoare. Păstrează lucrurile simple, dar toată lumea dă 100% în ceea ce face. Toată lumea crede în ceea ce face. Fiecare atac şi fiecare fază defensivă e extrem de importantă pentru ea.

Dacă te uiţi la întreg sezonul, Gyor e e favorită. Dar cine a fost la un Final 4 ştie că e vorba strict de acele două meciuri. E vorba despre forma portarului, de starea echipei. Fiecare vrea să câştige, dar Gyor are toată echipa şi va fi greu de bătut.