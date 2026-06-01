Isabelle Gullden ştie care e principala armă a CSM-ului înainte de Final 4! Sfat uriaş pentru “tigroaice”

Isabelle Gullden (36 de ani), uriaşa jucătoare care a câştigat Liga Campionilor cu CSM Bucureşti în 2016, susţine că echipa noastră are o armă extrem de importantă în lupta pentru trofeul Ligii, ce se va duce în acest weekend, la Budapesta.
CSM o va întâlni în semifinale pe Metz şi, dacă va trece de echipa din Franţa, se va duela cu învingătoarea dintre Brest şi Gyor, maghiarele fiind mari favorite. Gullden, antrenor secund la campioana IK Sävehof, susţine că principala armă a CSM-ului este Bojana Popovic.
Bojana Popovic, principalul atu al CSM-ului în Final 4
“La asta e ea foarte bună, să scoată maximul dintre fiecare jucătoare. Păstrează lucrurile simple, dar toată lumea dă 100% în ceea ce face. Toată lumea crede în ceea ce face. Fiecare atac şi fiecare fază defensivă e extrem de importantă pentru ea.
Dacă te uiţi la întreg sezonul, Gyor e e favorită. Dar cine a fost la un Final 4 ştie că e vorba strict de acele două meciuri. E vorba despre forma portarului, de starea echipei. Fiecare vrea să câştige, dar Gyor are toată echipa şi va fi greu de bătut.
Au trecut 10 şi cred că e timpul să aducem titlul înapoi în România. Le transmit să se relaxeze şi să se distreze. Sunt doar două meciuri, orice se poate întâmpla”, a spus Bella Gullden, în exclusivitate pentru Antena Sport.
CSM Bucureşti a ajuns la 10 victorii consecutive în Champions League, iar marele merit îl are Bojana Popovic, antrenoarea iubită deja de fanii din România.
Cele patru echipe calificate vor lupta pentru turneu pe 6 și 7 iunie, pe arena MVM Dome din Budapesta. Semifinalele vor avea loc de la 16:00 și 19:00 pe 6 iunie, iar finala mică și finala mare a doua zi, de la aceleași ore.
