România a învins Kosovo la e-fotbal: "A fost mai dificil decât ne aşteptam" - Antena Sport

România a învins Kosovo la e-fotbal: "A fost mai dificil decât ne aşteptam"

Home | Suporter.as.ro | România a învins Kosovo la e-fotbal: “A fost mai dificil decât ne aşteptam”
România a învins Kosovo la e-fotbal: “A fost mai dificil decât ne aşteptam”

Publicat: 18 octombrie 2025, 22:28

România a trecut de prima fază a calificărilor pentru Euro la efotbal. Răzvan Puiu şi-a luat energia de la cel mai tare susţinător al lui. Tatăl a venit de la sute de kilometri depărtare să-l susţină. S-a lăsat cu lacrimi de bucurie şi mândrie, după victoria cu Suedia, care a asigurat trecerea în ziua a doua a calificărilor. 

Şi la e-fotbal, România a dat în drumul spre Euro de KosovoRăzvan Puiu a câştigat duelul cu 7-6.

“Obiectivul României şi al meu este  duc România la Euro şi  ajungem în top 8 minim”, a declarat Răzvan Puiu.

Selecţionerul României la efotbal e Torres, un spaniol care trăieşte în Austria.

“A fost puţin mai dificil decât ne aşteptamadversarul a jucat foarte binedar ne-am mobilizat şi am făcut o a doua repriză foarte bună. Chiar îmi place în România, e foarte frumos”, a declarat Andre Torres.

Cu Cipru şi Kazahstan a mai câştigat România în primele meciuri. Tatăl lui Răzvan a venit special de la Bacău ca să-i facă galerie băiatului în mall-ul din Bucureşti unde s-au jucat meciurile virtuale. Şi nu şi-a putut stăpâni emoţiile.

Reporter: Ajunge la Euro?

Vasilică Puiu: Ajunge, cât sunt eu cu el, ajunge. E cel mai bun din România. Peste tot. în toată ţara am fost, am fost în Olanda. Puţin spus mândru… foarte mândru (n.r: este de băiatul lui)

Persoana filmată cerând cu mâna ajutor de sub dărâmături, salvată. Tânăra de 26 de ani a refuzat internarea
