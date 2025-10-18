România a învins Kosovo la e-fotbal: "A fost mai dificil decât ne aşteptam" - Antena Sport

România a trecut de prima fază a calificărilor pentru Euro la e–fotbal. Răzvan Puiu şi-a luat energia de la cel mai tare susţinător al lui. Tatăl a venit de la sute de kilometri depărtare să-l susţină. S-a lăsat cu lacrimi de bucurie şi mândrie, după victoria cu Suedia, care a asigurat trecerea în ziua a doua a calificărilor.
Şi la e-fotbal, România a dat în drumul spre Euro de Kosovo. Răzvan Puiu a câştigat duelul cu 7-6.
“Obiectivul României şi al meu este să duc România la Euro şi să ajungem în top 8 minim”, a declarat Răzvan Puiu.
Selecţionerul României la e–fotbal e Torres, un spaniol care trăieşte în Austria.
“A fost puţin mai dificil decât ne aşteptam, adversarul a jucat foarte bine, dar ne-am mobilizat şi am făcut o a doua repriză foarte bună. Chiar îmi place în România, e foarte frumos”, a declarat Andre Torres.
Cu Cipru şi Kazahstan a mai câştigat România în primele meciuri. Tatăl lui Răzvan a venit special de la Bacău ca să-i facă galerie băiatului în mall-ul din Bucureşti unde s-au jucat meciurile virtuale. Şi nu şi-a putut stăpâni emoţiile.
Reporter: Ajunge la Euro?
Vasilică Puiu: Ajunge, cât sunt eu cu el, ajunge. E cel mai bun din România. Peste tot. în toată ţara am fost, am fost în Olanda. Puţin spus mândru… foarte mândru (n.r: este de băiatul lui)
