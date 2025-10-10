Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Românii şi moldovenii s-au avut ca fraţii pe Arena Naţională. S-au distrat împreună în Arena Fanilor - Antena Sport

Home | Suporter.as.ro | Românii şi moldovenii s-au avut ca fraţii pe Arena Naţională. S-au distrat împreună în Arena Fanilor
Video

Românii şi moldovenii s-au avut ca fraţii pe Arena Naţională. S-au distrat împreună în Arena Fanilor

Publicat: 10 octombrie 2025, 21:17

Comentarii

Copiii s-au distrat cel mai mult la amicalul cu Moldova! S-au jucat în Arena Fanilor, s-au pictat pe faţă şi s-au pozat cu mascota Ronny. Pe stadion, cei mai mulţi s-au bucurat să-l revadă pe Ianis Hagi, care i-a făcut fericiţi cu un gol. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Românii şi moldovenii s-au avut ca fraţii pe Arena Naţională. S-au distrat împreună în Arena Fanilor, unde au avut parte de jocuri, dar l-au întâlnit şi pe Ronny. Mascota României a stat cu toată lumea la poze.

Reporter: De ce îţi place Ianis?

Copil: Fiindcă este ambidextru 

Un alt băieţel: Dennis Man, să ştii că te iubesc!

Reclamă
Reclamă

O apariţie neaşteptată la meciul naţionalei a fost un puşti de la o academie din Norvegia, care sărbătoreşte golurile ca Haaland.

Reporter: Care este jucătorul tău preferat?

Băieţel norvegian: Hagi! Hai, România!

"6.000-7.000 de lei dacă se poate". Joburile căutate de studenţi, fără experienţă"6.000-7.000 de lei dacă se poate". Joburile căutate de studenţi, fără experienţă
Reclamă

O fană a naţionalei s-a vopsit pe faţă pentru România!

Fana vopsită pe faţă: Hai, România!

Un fan, venit cu fiul la meci: Eu cred ca batem Austria şi cred că batem şi Bosnia. (n.r: El şi fiul): Hai, România!!!

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte goluri va marca România în meciul cu Austria?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
"Sângera, plângea, o durea". Ultimele ore din viaţa Mădălinei, moartă la 29 de ani, după naştere
Observator
"Sângera, plângea, o durea". Ultimele ore din viaţa Mădălinei, moartă la 29 de ani, după naştere
Ce relație ar fi avut Simona Halep și Sorana Cîrstea. Jurnalistul Radu Banciu e convins că existau tensiuni între cele două
Fanatik.ro
Ce relație ar fi avut Simona Halep și Sorana Cîrstea. Jurnalistul Radu Banciu e convins că existau tensiuni între cele două
22:11
FotoImagini de la antrenamentul naţionalei, cu două zile înaintea meciului crucial cu Austria!
22:08
Mihai Stoica a ieșit la atac după amicalul cu Moldova: „Trei ‘topoare’ în 5 minute”
21:50
EXCLUSIVCostel Gâlcă a spus ce relaţie are cu patronul Rapidului, Dan Şucu
21:45
LIVE SCOREFranţa – Azerbaidjan 0-0. Germania – Luxemburg, Kosovo – Slovenia. Meciurile zilei din preliminarii
20:59
Adrian Iencsi surprinde, după România U20 – Cehia U20 2-2: „Ne-am descurcat destul de bine”
20:56
România U21 – Serbia U21 0-1. Tricolorii pierd la limită disputa de la Arad
Vezi toate știrile
1 FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!” 2 Kyros Vassaras a dat verdictul! Cum trebuia judecată faza la care Bancu a fost eliminat în Craiova – Dinamo 3 Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! “Nu mai poate să o susțină” 4 Adrian Ilie a dat cărţile pe faţă! Va deveni acţionar al unui club din România. Se naşte o nouă forţă 5 Adrian Șut, convocat de urgență la națională pentru meciul cu Austria. Pe cine a înlocuit 6 Oraşul din România unde Gică Popescu deschide o afacere de 6.000.000 de euro! Primele imagini cu construcţia fabuloasă
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilorIoan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor