Românii şi moldovenii s-au avut ca fraţii pe Arena Naţională. S-au distrat împreună în Arena Fanilor - Antena Sport

Copiii s-au distrat cel mai mult la amicalul cu Moldova! S-au jucat în Arena Fanilor, s-au pictat pe faţă şi s-au pozat cu mascota Ronny. Pe stadion, cei mai mulţi s-au bucurat să-l revadă pe Ianis Hagi, care i-a făcut fericiţi cu un gol.
Românii şi moldovenii s-au avut ca fraţii pe Arena Naţională. S-au distrat împreună în Arena Fanilor, unde au avut parte de jocuri, dar l-au întâlnit şi pe Ronny. Mascota României a stat cu toată lumea la poze.
Reporter: De ce îţi place Ianis?
Copil: Fiindcă este ambidextru
Un alt băieţel: Dennis Man, să ştii că te iubesc!
O apariţie neaşteptată la meciul naţionalei a fost un puşti de la o academie din Norvegia, care sărbătoreşte golurile ca Haaland.
Reporter: Care este jucătorul tău preferat?
Băieţel norvegian: Hagi! Hai, România!
O fană a naţionalei s-a vopsit pe faţă pentru România!
Fana vopsită pe faţă: Hai, România!
Un fan, venit cu fiul la meci: Eu cred ca batem Austria şi cred că batem şi Bosnia. (n.r: El şi fiul): Hai, România!!!
