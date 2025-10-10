Românii şi moldovenii s-au avut ca fraţii pe Arena Naţională. S-au distrat împreună în Arena Fanilor - Antena Sport

Copiii s-au distrat cel mai mult la amicalul cu Moldova! S-au jucat în Arena Fanilor, s-au pictat pe faţă şi s-au pozat cu mascota Ronny. Pe stadion, cei mai mulţi s-au bucurat să-l revadă pe Ianis Hagi, care i-a făcut fericiţi cu un gol.

Românii şi moldovenii s-au avut ca fraţii pe Arena Naţională. S-au distrat împreună în Arena Fanilor, unde au avut parte de jocuri, dar l-au întâlnit şi pe Ronny. Mascota României a stat cu toată lumea la poze.

Reporter: De ce îţi place Ianis?

Copil: Fiindcă este ambidextru

Un alt băieţel: Dennis Man, să ştii că te iubesc!