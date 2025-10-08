Tănase, Bîrligea şi Mihai Popescu joacă în Liga Punctelor pentru cluburile care i-au format ca fotbalişti - Antena Sport

Campionii de la naţională, Tănase, Bîrligea şi Mihai Popescu, joacă tare şi în Liga Punctelor. Fac cumpărături şi donează punctele obţinute către cluburile lor favorite, unde au crescut şi s-au format ca jucători!

Tănase, Bîrligea sau Mihai Popescu nu au uitat de unde au plecat şi joacă în Liga Punctelor, pentru puştii care vor să le calce pe urme.

Daniel Bîrligea: La clubul Luceafărul Brăila, care m-a format

Mihai Popescu: O să merg către clubul din oraşul natal, AFC Câmpulung Muscel 2022

Florin Tănase: Ţin minte că la Aripi Piteşti aveam un teren de zgură… Zgura aceea portocalie, cu pietre era