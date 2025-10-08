Tănase, Bîrligea şi Mihai Popescu joacă în Liga Punctelor pentru cluburile care i-au format ca fotbalişti - Antena Sport

Închide meniul
Tănase, Bîrligea şi Mihai Popescu joacă în Liga Punctelor pentru cluburile care i-au format ca fotbalişti

Publicat: 8 octombrie 2025, 21:51

Campionii de la naţională, Tănase, Bîrligea şi Mihai Popescu, joacă tare şi în Liga Punctelor. Fac cumpărături şi donează punctele obţinute către cluburile lor favorite, unde au crescut şi s-au format ca jucători!

Tănase, Bîrligea sau Mihai Popescu nu au uitat de unde au plecat şi joacă în Liga Punctelor, pentru puştii care vor să le calce pe urme.

Daniel Bîrligea: La clubul Luceafărul Brăila, care m-a format

Mihai Popescu: O să merg către clubul din oraşul natal, AFC Câmpulung Muscel 2022

Florin Tănase: Ţin minte că la Aripi Piteşti aveam un teren de zgură… Zgura aceea portocalie, cu pietre era

În liga punctelor cumpărăturile se transformă în puncte şi pot fi donate către cluburile de copii. Iar puştii se vor bucura de echipamente şi alte lucruri utile la antrenamente. Sunt mulţi copii pe care părinţii n-au cum să îi ajute.

Daniel Bîrligea: Da, aveam multe lipsuri. Mama era singură, cu doi copii, dar a făcut totul posibil să avem minimum

Mihai Popescu: Îmi aduc aminte de primul echipament pe care tatăl meu mi l-a cumpărat. Dormeam în el… Jucam, dormeam, făceam orice cu acel echipament

Florin Tănase: Directorii sau responsabilii de la şcoli să lase porţile deschise în weekend pentru că copiii nu mai au unde să se joace în ziua de azi

Daniel Bîrligea: Mergeţi să faceţi puncte şi donaţi-le echipelor care consideraţi dumneavoastră că au nevoie

Citește și:
