ARGINT pentru Bernadette Szocs la Europe Top 16 Cup, după 0-3 în finala cu Sabine Winter - Antena Sport

Bernadette Szocs a câştigat argintul de la Europe Top 16 Cup, după ce a fost învinsă de Sabine Winter în marea finală, 0-3, live în AntenaPLAY.
Szocs a ratat astfel ocazia să câştige trofeul pentru a doua oară în carieră, după cel cucerit în 2018.
Aceasta a fost a patra întâlnire directă dintre cele două jucătoare, primele trei fiind de asemenea adjudecate de sportiva din Germania.
Bernadette Szocs – Sabine Winter 0-3
Update 15:20: Sabine Winter câştigă şi al treilea set şi finala de la Europe Top 16 Cup.
Update 15:15: Sabine Winter câştigă şi al doilea set, 11-4.
Update 15:08: Bernadette Szocs a pierdut primul set, 4-11.
Update 15:04: A început finala de la Europe Top 16 Cup.
Update 15:00: Cele două jucătoare, Bernadette Szocs şi Sabine Winter, au fost prezentate.
Ştirea iniţială.
Bernie, campioana ediției din 2018, are șansa, astăzi, de a câștiga pentru a doua oară trofeul în Montreux, într-o finală programată la ora 15:00. “Sunt fericită și mândră că sunt din nou în finală”, a spus Szocs.
“Mereu sunt meciuri dificile cu Jia Nan Yuan, nu este ușor să-i contracarezi stilul, dar am multe tactici împotriva ei. Mi-a aflat rapid tactica, așa că mereu am schimbat-o. Știam că meciul nu este gata până la ultima strângere de mână. M-am concentrat la fiecare punct.
Știam că trebuie să am încredere deplină și să lupt pentru fiecare minge, așa că sunt foarte fericită pentru calificarea în finală”, a mai spus componenta lotului național al României, după semifinala câștigată.
