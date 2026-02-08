ARGINT pentru Bernadette Szocs la Europe Top 16 Cup, după 0-3 în finala cu Sabine Winter - Antena Sport

Bernadette Szocs, la finalul unui meci

Bernadette Szocs a câştigat argintul de la Europe Top 16 Cup, după ce a fost învinsă de Sabine Winter în marea finală, 0-3, live în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Szocs a ratat astfel ocazia să câştige trofeul pentru a doua oară în carieră, după cel cucerit în 2018.

Aceasta a fost a patra întâlnire directă dintre cele două jucătoare, primele trei fiind de asemenea adjudecate de sportiva din Germania.

Bernadette Szocs – Sabine Winter 0-3

Update 15:20: Sabine Winter câştigă şi al treilea set şi finala de la Europe Top 16 Cup.

Update 15:15: Sabine Winter câştigă şi al doilea set, 11-4.