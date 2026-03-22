Bernadette Szocs şi Eliza Samara, campioane naţionale la proba de dublu

Perechea Bernadette Szocs/Elizabeta Samara (CSA Steaua Bucureşti) a câştigat titlul în proba feminină de dublu, iar Rareş Şipoş/Cristian Pletea (CS Dinamo Bucureşti) s-a impus la dublu masculin, sâmbătă, Campionatul Naţional individual de tenis de masă pentru seniori, în Sala Polivalentă Rapid din Capitală.

În finala feminină, Bernadette Szocs şi Elizabeta Samara au trecut în finală de cuplul Andreea Dragoman (CSA Steaua Bucureşti)/Adina Diaconu (CS Rapid Bucureşti) cu 3-2 (10-12, 11-1, 12-10, 4-11, 11-1).

Bernadette Szocs şi Eliza Samara, campioane naţionale

Medaliile de bronz au revenit perechilor Elena Zaharia (CSM Constanţa)/Bianca Mei-Roşu (LPS NR Constanţa) şi Adela Strună (CSM Arad)/Andrea Teglas (CSM Constanţa), învinse în semifinale. Szocs şi Samara le-au învins pe Zaharia şi Mei-Roşu cu 3-2 (9-11, 11-8, 4-11, 11-6, 11-7), iar Dragoman şi Diaconu au câştigat cu 3-0 (11-6, 11-8, 11-9) duelul cu Strună şi Teglas.

Rareş Şipoş şi Cristian Pletea s-au impus în finala masculină de dublu cu 3-2 (12-10, 13-11, 5-11, 6-11, 11-7) în faţa perechii Eduard Ionescu/Darius Movileanu (CSA Steaua Bucureşti).

Medaliile de bronz au revenit perechilor Iulian Chiriţă (CS Rapid Bucureşti)/Andrei Istrate (CSA Steaua Bucureşti) şi Alin Spelbuş/Ovidiu Ionescu (CS Rapid Bucureşti). În semifinale, Şipoş şi Pletea i-au învins pe Chiriţă şi Istrate cu 3-2 (9-11, 12-10, 11-5, 8-11, 11-8), iar Eduard Ionescu şi Darius Movileanu au dispus de Alin Spelbuş/Ovidiu Ionescu cu 3-0 (11-5, 11-5, 11-4).