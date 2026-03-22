Bernadette Szocs şi Eliza Samara, campioane naţionale la proba de dublu

Dan Roșu Publicat: 22 martie 2026, 9:00

Bernadette Szocs şi Eliza Samara, campioane naţionale la proba de dublu

Eliza Samara şi Bernadette Szocs

Perechea Bernadette Szocs/Elizabeta Samara (CSA Steaua Bucureşti) a câştigat titlul în proba feminină de dublu, iar Rareş Şipoş/Cristian Pletea (CS Dinamo Bucureşti) s-a impus la dublu masculin, sâmbătă, Campionatul Naţional individual de tenis de masă pentru seniori, în Sala Polivalentă Rapid din Capitală.

În finala feminină, Bernadette Szocs şi Elizabeta Samara au trecut în finală de cuplul Andreea Dragoman (CSA Steaua Bucureşti)/Adina Diaconu (CS Rapid Bucureşti) cu 3-2 (10-12, 11-1, 12-10, 4-11, 11-1).

Bernadette Szocs şi Eliza Samara, campioane naţionale

Medaliile de bronz au revenit perechilor Elena Zaharia (CSM Constanţa)/Bianca Mei-Roşu (LPS NR Constanţa) şi Adela Strună (CSM Arad)/Andrea Teglas (CSM Constanţa), învinse în semifinale. Szocs şi Samara le-au învins pe Zaharia şi Mei-Roşu cu 3-2 (9-11, 11-8, 4-11, 11-6, 11-7), iar Dragoman şi Diaconu au câştigat cu 3-0 (11-6, 11-8, 11-9) duelul cu Strună şi Teglas.

Rareş Şipoş şi Cristian Pletea s-au impus în finala masculină de dublu cu 3-2 (12-10, 13-11, 5-11, 6-11, 11-7) în faţa perechii Eduard Ionescu/Darius Movileanu (CSA Steaua Bucureşti).

Medaliile de bronz au revenit perechilor Iulian Chiriţă (CS Rapid Bucureşti)/Andrei Istrate (CSA Steaua Bucureşti) şi Alin Spelbuş/Ovidiu Ionescu (CS Rapid Bucureşti). În semifinale, Şipoş şi Pletea i-au învins pe Chiriţă şi Istrate cu 3-2 (9-11, 12-10, 11-5, 8-11, 11-8), iar Eduard Ionescu şi Darius Movileanu au dispus de Alin Spelbuş/Ovidiu Ionescu cu 3-0 (11-5, 11-5, 11-4).

Recomandări

Cine ar trebui să formeze cuplul de fundaşi centrali la naţionala României pentru meciul cu Turcia?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reacţia unei turiste din Thailanda, care vede pentru prima dată "tunelul iubirii" din Timişoara
Observator
Reacţia unei turiste din Thailanda, care vede pentru prima dată "tunelul iubirii" din Timişoara
Meme Stoica a făcut în direct clasamentul play-off-ului. Vede o campioană surpriză și recunoaște pe cine vrea pe locurile 5-6! Exclusiv
Fanatik.ro
Meme Stoica a făcut în direct clasamentul play-off-ului. Vede o campioană surpriză și recunoaște pe cine vrea pe locurile 5-6! Exclusiv
9:46

Ce jucător s-a refăcut şi revine la FCSB. Vestea primită de Mirel Rădoi: “Poate fi apt de joc”
9:40

“A fost o `răsplată`, un fel de pedeapsă!” Reacţie dură după autogolul antologic al lui Căbuz
9:27

Gică Hagi i-a luat prin surprindere pe turci, înaintea barajului cu România. Fotbalistul “surpriză” remarcat de “Rege”
9:14

Mihai Stoica le vrea pe Rapid şi Dinamo pe locurile 5 şi 6: “Dacă îmi pune cineva pistolul la tâmplă..”
9:00

Recordul uriaş stabilit de Kenan Yildiz la Juventus, înaintea barajului cu România. Starul Turciei, în formă maximă
8:48

Jucătorul care e out de la FCSB! Decizia luată de Mirel Rădoi spune totul
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali a pierdut omul lui de încredere la FCSB. Ce e nevoit să facă din nou patronul 2 Mirel Rădoi a încalcat regulilele la meciul cu UTA. De ce FCSB va scăpa fără sancțiuni 3 NEWS ALERTConvocare de urgenţă la echipa naţională! Jucătorul chemat de Mircea Lucescu pentru Turcia – România 4 L-a dat afară! Dan Șucu, decizie radicală la Rapid 5 Reacţia lui Mirel Rădoi după ce Gigi Becali l-a criticat pe Daniel Bîrligea! Ce a spus antrenorul despre atacant 6 Mutările care ar readuce Dinamo în lupta pentru titlu. Cristi Borcea: “Din detalii se câștigă războaiele”
Citește și
Cele mai citite
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav