Echipele României, în optimile Campionatelor Mondiale

Ambele selecţionate ale României s-au calificat, luni seara, în optimile de finală ale Campionatelor Mondiale de tenis de masă de la Londra. La feminin, România a dispus de Olanda cu scorul de 3-0 în şaisprezecimile de finală.

Bernadette Szocs a adus primul punct al tricolorelor, după 3-2 (9-11, 10-12, 11-9, 11-4, 11-7) cu Britt Eerland, după ce a fost condusă cu 2-0 la seturi. Elizabeta Samara a câştigat şi ea disputa cu Jie Li, cu 3-2 (11-3, 3-11, 5-11, 11-7, 11-8), revenind de la 1-2 la seturi. Andreea Dragoman s-a impus clar în ultimul meci, 3-0 (11-3, 11-3, 11-4) cu Tanja Helle. Miercuri, în optimi, echipa feminină a României va înfrunta învingătoarea dintre Egipt şi Slovacia (meci programat marţi). La masculin, România a învins Polonia cu 3-2, în şaisprezecimile de finală. Iulian Chiriţa a adus două puncte tricolorilor, după ce i-a învins pe Milosz Redzimski cu 3-2 (11-8, 11-9, 6-11, 3-11, 11-7) şi pe Marek Badowski cu 3-0 (11-4 11-8, 12-10). Celălalt punct al României a fost reuşit de Ovidiu Ionescu, 3-1 (11-3, 11-9, 6-11, 11-6) cu Maciej Kubik. Eduard Ionescu a pierdut ambele partide, 0-3 (8-11, 2-11, 8-11) cu Marek Badowski şi 2-3 (11-7, 12-10, 9-11, 5-11, 4-11) cu Milosz Redzimski. Miercuri, România va juca în optimi cu învingătoarea dintre Australian şi China, meci programat marţi. Mondialele de la Londra reunesc 64 de echipe masculine şi 64 de echipe feminine din întreaga lume, între 28 aprilie - 10 mai, la o ediţie aniversară, care marchează 100 de ani de la primele Campionate Mondiale, de la constituirea ITTF şi a Federaţiei Române de Tenis de Masă (FRTM).