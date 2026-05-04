România, încă o victorie la Campionatele Mondiale pe echipe şi calificare în runda următoare

Selecţionata feminină a României a învins echipa Taiwanului cu scorul de 3-1, duminică, în ultimul său meci din Grupa 1 a Campionatelor Mondiale de tenis de masă de la Londra.

Bernadette Szocs a pierdut meciul de debut cu Yu-Han Peng, scor 1-3 (9-11, 11-2, 6-11, 9-11), dar Andreea Dragoman a egalat situaţia, după ce a dispus de Yi-Tian Yeh cu 3-1 (12-10, 7-11, 19-17, 13-11).

Elizabeta Samara a adus România în avantaj după ce s-a impus cu 3-0 (12-10, 11-9, 11-7) în duelul cu Ying Syuan Wu. Victoria României a fost parafată de Bernadette Szocs, după 3-0 (11-6, 11-9, 12-10) cu Yi-Tian Yeh.

După 0-3 cu campioana mondială China şi 3-2 cu Coreea de Sud, România s-a clasat pe locul secund în Grupa 1, cu 5 puncte, devansată de China, 6 puncte, dar urmată de Taiwan, 4 puncte, şi Coreea de Sud, 3 puncte.

În şaisprezecimile de finală, echipa feminină a României va înfrunta Olanda, iar echipa masculină va întâlni Polonia.