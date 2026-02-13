Medalie pentru Eduard Ionescu şi Bernadette Szocs la WTT Star Contender Chennai 2026 - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Medalie pentru Eduard Ionescu şi Bernadette Szocs la WTT Star Contender Chennai 2026

Dan Roșu Publicat: 13 februarie 2026, 12:46

Comentarii
Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu - Facebook FRTM

Perechea de dublu mixt Eduard Ionescu/Bernadette Szocs, favorita #2 a tabloului principal, s-a calificat în semifinale şi şi-a asigurat prezenţa pe podiumul WTT Star Contender Chennai 2026, competiţie care are loc în India, între 10 şi 15 februarie.

Sportivii români au eliminat în sferturi perechea indiană Anirban Ghosh/Anusha Kutumbale, printr-o demonstraţie de forţă la masă în majoritatea momentelor de joc, scor 3-0 (11-8, 11-4, 11-9).

O evoluţie remarcabilă a avut şi Andreea Dragoman în proba de simplu, unde s-a calificat între primele 16 jucătoare. În confruntarea cu favorita #16, Kim Seongjin, din Coreea de Sud, componenta lotului naţional a câştigat primul set, însă adversara a replicat pe măsură. Tricolora a ajustat inspirat tactica, a revenit în joc, iar în ultimele două seturi a evoluat la un nivel superior, pentru victoria cu 3-2 (11-9, 8-11, 8-11, 11-7, 11-7).

În această dimineaţă, perechea de dublu feminin Andreea Dragoman/Adina Diaconu s-a oprit în sferturile de finală, în urma meciului cu principalele favorite, Ryu Hanna şi Kim Nayeong, din Coreea de Sud, scor 1-3 (6-11, 13-11, 9-11, 3-11).

