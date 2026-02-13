Medalie pentru Eduard Ionescu şi Bernadette Szocs la WTT Star Contender Chennai 2026 - Antena Sport

Perechea de dublu mixt Eduard Ionescu/Bernadette Szocs, favorita #2 a tabloului principal, s-a calificat în semifinale şi şi-a asigurat prezenţa pe podiumul WTT Star Contender Chennai 2026, competiţie care are loc în India, între 10 şi 15 februarie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Medalie pentru Eduard Ionescu şi Bernadette Szocs la WTT Star Contender Chennai 2026

Sportivii români au eliminat în sferturi perechea indiană Anirban Ghosh/Anusha Kutumbale, printr-o demonstraţie de forţă la masă în majoritatea momentelor de joc, scor 3-0 (11-8, 11-4, 11-9).

O evoluţie remarcabilă a avut şi Andreea Dragoman în proba de simplu, unde s-a calificat între primele 16 jucătoare. În confruntarea cu favorita #16, Kim Seongjin, din Coreea de Sud, componenta lotului naţional a câştigat primul set, însă adversara a replicat pe măsură. Tricolora a ajustat inspirat tactica, a revenit în joc, iar în ultimele două seturi a evoluat la un nivel superior, pentru victoria cu 3-2 (11-9, 8-11, 8-11, 11-7, 11-7).

În această dimineaţă, perechea de dublu feminin Andreea Dragoman/Adina Diaconu s-a oprit în sferturile de finală, în urma meciului cu principalele favorite, Ryu Hanna şi Kim Nayeong, din Coreea de Sud, scor 1-3 (6-11, 13-11, 9-11, 3-11).