România şi-a aflat adversarele de la Campionatul Mondial de tenis de masă de la Londra - Antena Sport

România şi-a aflat adversarele de la Campionatul Mondial de tenis de masă de la Londra

Publicat: 26 ianuarie 2026, 18:35

Eliza Samara şi Bernadette Szocs vor un nou titlu european pentru România / Profimedia Images

Echipele României de tenis de masă şi-au aflat adversarele de la Campionatul Mondial 2026, competiţie care are loc în perioada 28 aprilie – 10 mai.

Echipa feminină a României a fost repartizată în grupa 1, alături de China, Coreea de Sud şi Taipei.

În Stage 1A, primele 8 favorite au fost repartizate în două grupe a câte patru echipe. Toate echipele vor avansa în 16-imi, iar meciurile vor stabili poziţiile finale de calificare pentru fazele eliminatorii.

Echipa masculină joacă în grupa 9, alături de Argentina, Benin şi Peru.

Echipele din Stage 1B au fost repartizate în 14 grupe a câte patru, iar câştigătoarea fiecărei grupe se va califica direct pe tabloul principal. Şase echipe clasate pe locul al doilea se vor califica, de asemenea, în funcţie de rezultatele obţinute, în timp ce celelalte opt echipe de pe locul al doilea vor disputa un tur eliminatoriu pentru ultimele patru locuri din 16-imi, a precizat Federaţia Română de tenis de masă.

