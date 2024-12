Singurul regret al președintelui Federației Române de Tenis de Masă, la final de 2024: "Nu am reușit să o obținem" - Antena Sport

Preşedintele Federaţiei Române de Tenis de Masă, Cristinel Romanescu, a declarat pe final de 2024 că a fost un an foarte bun pentru tenisul de masă românesc, singurul regret fiind Jocurile Olimpice.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

România va organiza Campionatul Mondial de Juniori: „De la 1 ianuarie pornim pregătirile”

„A fost un an foarte bun, având în vedere că au fost foarte multe competiţii de cel mai înalt nivel. O singură părere de rău avem, la Jocurile Olimpice nu am reuşit să obţinem acea medalie pe care ne-am propus-o. În rest, toate proiectele şi toate lucrurile pe care ni le-am propus le-am atins, la fel şi performanţele, care au fost îndeplinite şi chiar depăşite”, a spus Cristinel Romanescu, potrivit news.ro.

În 2025, când România organizează Campionatul Mondial de Juniori.

“Noi am fost în Suedia la Campionatul Mondial. Acolo am preluat toate lucrurile pe care le avem ca angajament cu ITTF, am luat chiar şi steagul pe care trebuie să-l afişăm la Cluj. Ne-am informat de ceea ce avem de făcut, deja de la 1 ianuarie pornim pregătirile pentru acest Campionat Mondial”, a mai spus preşedintele FRTM.

La JO de la Paris, sportivii români au avut următoarele clasări la tenis de masă: