Eduard Ionescu, victorie la Cupa Mondială! Urmează duelul cu numărul 1 mondial

Eduard Ionescu (45 mondial) s-a impus cu 3-1 în faţa australianului Finn Luu (41 mondial), luni, în primul tur la Cupa Mondială de tenis de masă de la Macao.

Tricolorul a pus stăpânire pe joc în prima parte, printr-un joc agresiv şi consistent în lovituri.

Deşi a cedat al treilea set, Eduard Ionescu a reacţionat rapid, a închis meciul cu un ultim set în care a cedat doar cinci puncte, iar scorul final a fost 3-1 (11-8, 11-6, 4-11, 11-5).

Pentru componentul lotului naţional al României urmează meciul cu chinezul Wang Chuqin, liderul mondial, marţi, de la 13:10, anunţă Federaţia Română de Tenis de masă.