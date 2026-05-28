Jannik Sinner a condus cu 2-0 şi 5-1, dar s-a prăbuşit la Roland Garros! I s-a făcut rău de la căldură şi a fost învins

Jannik Sinner a fost eliminat de la Roland Garros, în turul doi. Italianul s-a confruntat cu probleme uriașe în meciul cu Juan Manuel Cerundolo, pierdut în cinci seturi, scor 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6. Liderul ATP se îndrepta către o victorie clară, însă totul s-a schimbat în setul al treilea.
Jannik Sinner a câștigat fără emoții primele două seturi ale partidei, scor 6-3, 6-2. În cel de-al treilea set, italianul conducea cu 5-1, însă a acuzat probleme medicale din cauza căldurii de la Paris.
Jannik Sinner s-a prăbușit în setul al treilea, fiind vizibil slăbit, jocul său neavând ritm. La scorul de 5-4, 0-40, pe propriul serviciu, italianul a cerut intervenția medicului, având un scurt dialog pe teren cu arbitrul de scaun.
„Dacă pierd timp acum, cum funcționează? Nu pot face asta. Nu pot să aștept”, a spus Jannik Sinner, conform eurosport.ro. Arbitrul i-a explicat ulterior procedurile: „Dacă nu poți aștepta, depinde ce problemă ai. Poți primi mai întâi un avertisment pentru timp, apoi o sancțiune. Sau chemăm fizioterapeutul să vedem despre ce este vorba”.
Jannik Sinner is being seen by the physio in the 3rd set against Cerundolo at Roland Garros.
He was up 5-1.
The score is now 5-4, 0-40 with Jannik serving for the match…
Jannik: “If I give time away, how does it work now? I can’t do it. I cannot wait.”
Jannik Sinner a acuzat și amețeli, date fiind temperaturile extrem de ridicate înregistrate la Paris, în această perioadă. Liderul ATP a părăsit terenul pentru a fi consultat de medic pentru câteva minute, fără să primească vreo sancțiune, ținând cont de probleme medicale acuzate.
De la scorul de 5-4 pe propriul serviciu, în setul al treilea, atunci când a fost consultat de medic, Jannik Sinner nu și-a mai putut reveni. El a cedat setul al treilea, scor 5-7, cât și pe cel de-al patrulea, reușind să mai câștige un singur game.
În decisiv, Jannik Sinner a decis să rămână pe teren, deși era vizibil faptul că nu se simte bine. Italianul a câștigat un game, însă în cele din urmă, Juan Manuel Cerundolo s-a impus cu 6-1.
