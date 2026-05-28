Jannik Sinner a condus cu 2-0 şi 5-1, dar s-a prăbuşit la Roland Garros! I s-a făcut rău de la căldură şi a fost învins

Jannik Sinner a fost eliminat de la Roland Garros, în turul doi. Italianul s-a confruntat cu probleme uriașe în meciul cu Juan Manuel Cerundolo, pierdut în cinci seturi, scor 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6. Liderul ATP se îndrepta către o victorie clară, însă totul s-a schimbat în setul al treilea.

Jannik Sinner a câștigat fără emoții primele două seturi ale partidei, scor 6-3, 6-2. În cel de-al treilea set, italianul conducea cu 5-1, însă a acuzat probleme medicale din cauza căldurii de la Paris.

Jannik Sinner, eliminat în turul doi de la Roland Garros 2026

Jannik Sinner s-a prăbușit în setul al treilea, fiind vizibil slăbit, jocul său neavând ritm. La scorul de 5-4, 0-40, pe propriul serviciu, italianul a cerut intervenția medicului, având un scurt dialog pe teren cu arbitrul de scaun.

„Dacă pierd timp acum, cum funcționează? Nu pot face asta. Nu pot să aștept”, a spus Jannik Sinner, conform eurosport.ro. Arbitrul i-a explicat ulterior procedurile: „Dacă nu poți aștepta, depinde ce problemă ai. Poți primi mai întâi un avertisment pentru timp, apoi o sancțiune. Sau chemăm fizioterapeutul să vedem despre ce este vorba”.

Jannik Sinner is being seen by the physio in the 3rd set against Cerundolo at Roland Garros.

He was up 5-1.

The score is now 5-4, 0-40 with Jannik serving for the match…

Jannik: “If I give time away, how does it work now? I can’t do it. I cannot wait.”

