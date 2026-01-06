"Aproape punctul secolului!" Lovitura ireală a lui Carreno Busta, în meciul cu Dimitrov. Ce a urmat - Antena Sport

Închide meniul
“Aproape punctul secolului!” Lovitura ireală a lui Carreno Busta, în meciul cu Dimitrov. Ce a urmat

Dan Roșu Publicat: 6 ianuarie 2026, 14:22

Comentarii
Aproape punctul secolului! Lovitura ireală a lui Carreno Busta, în meciul cu Dimitrov. Ce a urmat

Grigor Dimitrov şi Pablo Carreno Busta - Tennis TV

Pablo Carreno Busta şi Grigor Dimitrov au oferit punctul începutului de an şi “aproape punctul secolului”, aşa cum au notat cei de la Tennis TV, după schimbul dintre cei doi de la Brisbane.

Bulgarul s-a impus cu un categoric 6-3, 6-2, dar în setul al doilea a avut loc un schimb magic, în care Carreno Busta a reuşit două lovituri de excepţie.

Lovitura ireală a lui Carreno Busta, în meciul cu Dimitrov

Dimitrov a pus o scurtă la care spaniolul a ajuns, încercând să plaseze mingea în lung de linie. A urmat un voleu al bulgarului, dar Carreno Busta a reuşit o lovitură ireală, cu spatele, prin care nu l-a surprins însă pe adversarul său.

Grigor a trimis un lob în diagonală, la care Pablo a răpuns cu încă o lovitură cu spatele la adversar. Dimitrov a fost însă de neclintit şi a închis punctul cu un smash perfect. Asta nu l-a împiedicat însă să aplaude reuşitele ibericului.

În faza optimilor de la Brisbane, Grigor Dimitrov se va duela cu belgianul venit din calificări, Raphael Collignon.

