"Aproape punctul secolului!" Lovitura ireală a lui Carreno Busta, în meciul cu Dimitrov. Ce a urmat - Antena Sport

Pablo Carreno Busta şi Grigor Dimitrov au oferit punctul începutului de an şi “aproape punctul secolului”, aşa cum au notat cei de la Tennis TV, după schimbul dintre cei doi de la Brisbane.
Bulgarul s-a impus cu un categoric 6-3, 6-2, dar în setul al doilea a avut loc un schimb magic, în care Carreno Busta a reuşit două lovituri de excepţie.
Lovitura ireală a lui Carreno Busta, în meciul cu Dimitrov
Dimitrov a pus o scurtă la care spaniolul a ajuns, încercând să plaseze mingea în lung de linie. A urmat un voleu al bulgarului, dar Carreno Busta a reuşit o lovitură ireală, cu spatele, prin care nu l-a surprins însă pe adversarul său.
Grigor a trimis un lob în diagonală, la care Pablo a răpuns cu încă o lovitură cu spatele la adversar. Dimitrov a fost însă de neclintit şi a închis punctul cu un smash perfect. Asta nu l-a împiedicat însă să aplaude reuşitele ibericului.
*Nearly* point of the century from @pablocarreno91 🥵#BrisbaneTennis pic.twitter.com/lQalzrr66m
— Tennis TV (@TennisTV) January 6, 2026
În faza optimilor de la Brisbane, Grigor Dimitrov se va duela cu belgianul venit din calificări, Raphael Collignon.
