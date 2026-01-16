Jannik Sinner, mai puternic după suspendarea de dopaj: "Văd lucrurile diferit" - Antena Sport

Tenismanul italian Jannik Sinner, numărul 2 ATP, a declarat vineri la Melbourne, înainte de primul Grand Slam al anului, Australian Open, că suspendarea de trei luni din 2025, ca urmare a unui caz de dopaj, l-a făcut mai puternic şi mai matur, scrie AFP.

Depistat pozitiv la clostebol, un anabolizant, în martie 2024, caz în care italianul a susţinut mereu că este vorba de o contaminare accidentală, Sinner a beneficiat de clemenţă în vara lui 2024.

Jannik Sinner a dezvăluit cum l-a ajutat suspendarea de dopaj: “Am devenit o persoană mai matură”

Agenţia Mondială Antidoping (AMA/WADA) a făcut însă apel la decizia Agenţiei Internaţionale pentru Integritatea Tenisului (ITIA), înainte de a se ajunge la un acord cu Sinner, anunţat în februarie 2025, şi în virtutea cărui cvadruplul câştigător de Grand Slam a fost suspendat trei luni din circuit.

“Acest caz m-a făcut mai puternic ca persoană. Am devenit o persoană mai matură, într-un fel. Văd lucrurile diferit când ele nu merg aşa cum vreau. M-am înconjurat de oameni uimitori, acesta este cel mai important lucru pentru mine. Orice s-ar întâmpla pe teren, oricare ar fi rezultatele, este un bonus. Trăiesc acest sport foarte diferit acum, mai relaxat, chiar dacă dau totul. Totul ţine de echilibru”, a declarat Sinner, campionul en titre, în conferinţa de presă dinaintea turneului Australian Open (18 ianuarie – 1 februarie).

Italianul de 24 ani, care va încerca să câştige în iunie turneul de la Roland Garros, singurul de Grand Slam care îi lipseşte din palmares, şi-a reamintit că era mult mai stresat în urmă cu un an: ”Situaţia a fost mult mai dificilă. Nu ştiam exact ce se va întâmpla (deoarece AMA/WADA nu ajunsese încă la o înţelegere cu el). Încercam să mă bucur de momentele petrecute pe teren, dar (cazul de dopaj) mă tot sâcâia”.