Jannik Sinner, mai puternic după suspendarea de dopaj: "Văd lucrurile diferit" - Antena Sport

Tenismanul italian Jannik Sinner, numărul 2 ATP, a declarat vineri la Melbourne, înainte de primul Grand Slam al anului, Australian Open, că suspendarea de trei luni din 2025, ca urmare a unui caz de dopaj, l-a făcut mai puternic şi mai matur, scrie AFP.
Depistat pozitiv la clostebol, un anabolizant, în martie 2024, caz în care italianul a susţinut mereu că este vorba de o contaminare accidentală, Sinner a beneficiat de clemenţă în vara lui 2024.
Jannik Sinner a dezvăluit cum l-a ajutat suspendarea de dopaj: “Am devenit o persoană mai matură”
Agenţia Mondială Antidoping (AMA/WADA) a făcut însă apel la decizia Agenţiei Internaţionale pentru Integritatea Tenisului (ITIA), înainte de a se ajunge la un acord cu Sinner, anunţat în februarie 2025, şi în virtutea cărui cvadruplul câştigător de Grand Slam a fost suspendat trei luni din circuit.
“Acest caz m-a făcut mai puternic ca persoană. Am devenit o persoană mai matură, într-un fel. Văd lucrurile diferit când ele nu merg aşa cum vreau. M-am înconjurat de oameni uimitori, acesta este cel mai important lucru pentru mine. Orice s-ar întâmpla pe teren, oricare ar fi rezultatele, este un bonus. Trăiesc acest sport foarte diferit acum, mai relaxat, chiar dacă dau totul. Totul ţine de echilibru”, a declarat Sinner, campionul en titre, în conferinţa de presă dinaintea turneului Australian Open (18 ianuarie – 1 februarie).
Italianul de 24 ani, care va încerca să câştige în iunie turneul de la Roland Garros, singurul de Grand Slam care îi lipseşte din palmares, şi-a reamintit că era mult mai stresat în urmă cu un an: ”Situaţia a fost mult mai dificilă. Nu ştiam exact ce se va întâmpla (deoarece AMA/WADA nu ajunsese încă la o înţelegere cu el). Încercam să mă bucur de momentele petrecute pe teren, dar (cazul de dopaj) mă tot sâcâia”.
În primul tur la Australian Open 2026, Sinner va juca împotriva francezului Hugo Gaston (94 ATP).
- Carlos Alcaraz e hotărât! Ce va face dacă se va impune la Australian Open 2026: “Am foame de trofee”
- Roger Federer vrea ca Alcaraz să doboare la Australian Open recordul lui Rafael Nadal: “Ar fi o nebunie”
- Gafă uluitoare la Australian Open. A crezut că a câștigat meciul la 7-1 în tie-break, dar a ajuns să piardă
- Miriam Bulgaru, eliminată în primul tur al calificărilor la Australian Open. Eşec în trei seturi pentru româncă
- Stan Wawrinka, wild-card la Australian Open. Nick Kyrgios a refuzat participarea la simplu