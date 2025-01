Jessica Pegula, OUT în turul 3 de la Australian Open 2025. O nouă surpriză de proporţii - Antena Sport

Jessica Pegula, OUT în turul 3 de la Australian Open 2025. O nouă surpriză de proporţii

Jessica Pegula, locul 6 WTA, a fost eliminată în turul 3 de la Australian open 2025 | Profimedia Cap de serie numărul 7 pe tabloul feminin de la Australian Open, jucătoarea americană Jessica Pegula a fost eliminată vineri de Olga Danilovic, în turul trei al probei de simplu feminin. Sportiva din Serbia Olga Danilovic s-a impus în două seturi, scor 7-6(3) 6-1. Jessica Pegula, locul 6 WTA, a fost eliminată în turul 3 de la Australian open 2025 Danilovic, numărul 55 mondial, va juca în premieră în optimi la Melbourne. Ea o va înfrunta duminică dimineaţă pe Paula Badosa. Finalistă la ultima ediţie a US Open, Pegula a ajuns în sferturile de finală la Melbourne din 2021 până în 2023, scrie news.ro. Emma Răducanu spune că nu are nimic de pierdut la confruntarea cu Swiatek Britanica Emma Răducanu a declarat că nu are nimic de pierdut şi că va încerca să fie relaxată atunci când o va înfrunta sâmbătă, în turul al treilea de la Australian Open, pe Iga Swiatek, numărul 2 mondial şi de cinci ori campioană de Grand Slam, relatează The Guardian. „Îmi plac foarte mult [provocările mari]", a spus Răducanu. „Îmi plac stadioanele mari, meciurile mari. Este ceva ce îmi place foarte mult să fac. Şi este atât de frumos să merg, de asemenea, o rundă mai departe decât am făcut în ultimii trei ani în care am jucat aici. Australia este un loc unde îmi place foarte mult să joc. Îmi plac condiţiile, îmi place publicul, iar sprijinul de aici a fost uimitor. Este un meci pe care îl aştept cu nerăbdare".

În ultimii trei ani, Răducanu şi Swiatek s-au întâlnit de trei ori, dar singurul lor meci pe hard a avut loc la Indian Wells, în 2023. Răducanu nu a câştigat încă un set împotriva lui Swiatek, dar a fost competitivă în meciul lor din sferturile de finală de la Stuttgart de anul trecut, în care a fost învinsă cu 7-6 (2), 6-3. Ea nu a mai înfruntat până acum o adversară din top 5 la un turneu de Grand Slam.

„Va fi un meci foarte bun pentru mine”, a spus Răducanu. „Fiecare meci pe care îl pot juca împotriva acestor adversare de top îmi place. Este o altă oportunitate de a-mi testa jocul şi de a vedea unde sunt. Evident, ea a reuşit deja atât de multe şi cred că, intrând în competiţie, nu am nimic de pierdut„.

La 23 de ani, Swiatek este cu doar un an mai în vârstă decât adversara sa. Cele două s-au înfruntat în circuitul de juniori, iar poloneza a învins-o pe Răducanu în mod categoric, câştigând titlul la Wimbledon pentru fete. Swiatek a câştigat apoi primul ei titlu de Grand Slam la Roland Garros 2020, cu un an înainte ca britanica să câştige US Open 2021. De atunci, parcursurile lor s-au despărţit, Swiatek impunându-se ca una dintre cele mai bune jucătoare ale secolului 21, în timp ce Răducanu s-a luptat să rămână în formă. Jucătoarea de 22 de ani spune că este important să nu comparăm traiectoriile.

„Am văzut-o câştigând mult, dar ştiu, de asemenea, că am avut drumuri foarte diferite”, a spus ea. „Ea juca de la o vârstă foarte fragedă, iar orele mele în comparaţie erau probabil un pic comice când aveam 17, 18 ani şi jucam şase ore pe săptămână. Nu cred că a fost aceeaşi traiectorie. Acum lucrez la construirea acelor fundaţii, iar fiecare face lucrurile în ritmul său”.